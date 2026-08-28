В Краснодаре школу в районе Петра Метальникова не откроют к 1 сентября. Что случилось?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канал мэра Краснодара Евгений Наумова
    © Скриншот фото из телеграм-канал мэра Краснодара Евгений Наумова

В Краснодаре перенесли открытие новой школы на улице Пономаренко

28 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что власти перенесли открытие филиала школы № 66 на улице Григория Пономаренко. Изначально планировалось, что новое здание на 1550 мест примет учеников уже 1 сентября, однако к началу учебного года объект полностью подготовить не успели.

Градоначальник заявил, что пока школьники будут заниматься в основном здании СОШ № 66 на улице Уссурийской, 2. При этом дети сохранят свои классы и будут учиться с теми же руководителями, которые были назначены для них ранее.

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Само здание новой школы уже построено и оборудовано. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории, озеленением и укладкой асфальта.

Кроме того, идет юридическое оформление нового образовательного учреждения. В городской администрации рассчитывают, что филиал начнет принимать ребят уже в сентябре.

В начале августа власти Краснодара сообщали о планах открыть к началу учебного года сразу пять новых школ. Две из них — на улице Обрывной и улице Малигонова — к тому моменту уже ввели в эксплуатацию. Еще на трех объектах, на улицах Пономаренко, Летчика Позднякова и Новороссийской, продолжались строительные работы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре линейки в День знаний пройдут только для 1-х и 11-х классов и в закрытых помещениях.

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