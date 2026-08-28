В Краснодаре школу в районе Петра Метальникова не откроют к 1 сентября. Что случилось?

28 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что власти перенесли открытие филиала школы № 66 на улице Григория Пономаренко. Изначально планировалось, что новое здание на 1550 мест примет учеников уже 1 сентября, однако к началу учебного года объект полностью подготовить не успели.

Градоначальник заявил, что пока школьники будут заниматься в основном здании СОШ № 66 на улице Уссурийской, 2. При этом дети сохранят свои классы и будут учиться с теми же руководителями, которые были назначены для них ранее.