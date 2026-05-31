Май 2026 года в Краснодарском крае стал самым влажным за последние полвека — и почти самым холодным

В мае 2026 года на Кубани выпало в два с половиной раза больше осадков от нормы, а средняя температура составила 15,7 °C

31 мая ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что май 2026 года в Краснодарском крае стал самым влажным за последние 50 лет. Так, с начала месяца в регионе выпал 161 мм осадков — это почти в два с половиной раза больше месячной нормы (248%).

Также май этого года стал вторым в списке самых холодных в XXI веке — средняя температура составила 15,7 °C. Синоптик отметил, что прохладнее было только в 2022 году.

Ранее Юга.ру писали, что начало мая 2026 года в Краснодаре побило температурный рекорд почти вековой давности — такие холода в первые дни месяца в последний раз наблюдались в 1940 году. Тогда, в ночь на 1 мая, был установлен абсолютный минимум месяца — столбики термометров опустились до −1,2 °C.