Власти Краснодара передали РПЦ участок на набережной ЮМР, несмотря на возражения жителей

Договор заключили еще 3 апреля. Об этом стало известно только сейчас после получения ответа мэрии Краснодара на запрос депутата Александра Сафронова. При этом отмечается, что администрация не издавала соответствующее постановление.

26 июня телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил , что городская мэрия заключила с приходом храма Димитрия Солунского договор о безвозмездном пользовании частью Рождественской набережной сроком на 10 лет. Участок предназначен для строительства Собора Пресвятой Богородицы.

Тысячи жителей Юбилейного микрорайона на протяжении двух лет выступают против строительства храма на Рождественской набережной, который посвятят бойцам СВО. Они выходили на пикеты, направляли многочисленные обращения в различные инстанции, подавали возражения на публичных слушаниях, записывали видеообращения, но так и не были услышаны.

Городская администрация десятки раз отказывала в проведении официальных митингов. Мэр Наумов заявил, что чиновники «предлагают то, что считают нужным для администрации».

Жители все еще считают, что в городе достаточно церквей, и просят сохранить зеленую зону.

Первоначально храм планировалось возвести на неблагоустроенном участке набережной. Однако позднее мэрия перенесла место строительства на облагороженную несколько лет назад за счета бюджета часть. Власти до сих пор не назвали инвестора.