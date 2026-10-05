Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов РФ по дефициту школьных учителей

В школах Кубани зафиксировали самую высокую нехватку учителей среди регионов страны. В регионе открыто 385 вакансий

5 октября «Газета.Ru» со ссылкой на исследование издания «Т—Ж» сообщила, что Краснодарский край занял первое место среди субъектов РФ по числу открытых вакансий для педагогов в начале 2026/2027 учебного года. В школах региона насчитывается 385 вакансий.

В тройку антилидеров по стране также вошли Свердловская область (371 вакансия) и Ставропольский край (357 вакансий).