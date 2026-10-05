Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов РФ по дефициту школьных учителей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com
    © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com

В школах Кубани зафиксировали самую высокую нехватку учителей среди регионов страны. В регионе открыто 385 вакансий

5 октября «Газета.Ru» со ссылкой на исследование издания «Т—Ж» сообщила, что Краснодарский край занял первое место среди субъектов РФ по числу открытых вакансий для педагогов в начале 2026/2027 учебного года. В школах региона насчитывается 385 вакансий.

В тройку антилидеров по стране также вошли Свердловская область (371 вакансия) и Ставропольский край (357 вакансий).

Власти Краснодара признали нехватку учителей начальных классов:

По данным исследования, больше всего в России не хватает учителей математики (23,9%, или 2749 вакансий), русского языка и литературы (14,4%, или 1657), физики (10%, или 1150), а также иностранных языков (9,6%, или 1105).

Всего в сентябре 2026 года в российских школах открыто 19,5 тыс. вакансий для педагогов, из которых 11,5 тыс. приходится на учителей-предметников. На втором месте по дефициту кадров находятся специалисты вспомогательного профиля: психологи, логопеды, дефектологи и соцпедагоги (41% от всех объявлений). Укомплектованность штата такими специалистами ниже, чем предметниками — 85,6–94,6% против 97%.

Реже всего российские школы ищут преподавателей ИЗО и черчения (63 вакансии), а также языков народов России (38 вакансий) — суммарно на них приходится менее 1% объявлений.

Ранее Юга.ру публиковали монолог краснодарской учительницы о буднях ее профессии.

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Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов РФ по дефициту школьных учителей

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