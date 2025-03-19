В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час. Сколько будет стоить стоянка в других районах?

В Краснодаре подорожают платные парковки. В центре цена увеличится до 90 рублей за час стоянки, а на Привокзальной площади — до 200 рублей

Напомним, что сейчас в зависимости от тарифной зоны плата составляет от 30 до 60 рублей.

18 марта сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление об изменении платы за муниципальные парковки. На это обратил внимание общественник Виталий Черкасов.

Согласно документу, за час парковки краснодарцы будут платить:

в зоне № 1 — 90 рублей;

в зоне № 2 — 80 рублей;

в зоне № 3 — 70 рублей;

в зоне № 4 — 60 рублей;

в зоне № 5 — 200 рублей.

По данным Виталия Черкасова, в зону № 1 попадают участки улиц Бабушкина, Буденного, Головатого, Гаврилова, Гимназической, Гоголя, Длинной, Калинина, Карасунской, Кирова, Коммунаров, Комсомольской, Красной, Красноармейской, Кузнечной, Ленина, Мира, Митрофана Седина, Новокузнечной, Одесской, Орджоникидзе, Пашковской, Постовой, Пушкина, Рашпилевской, Северной, Советской, Фрунзе, Хакурате, Чапаева, Шоссе Нефтянников, а также переулки Курганный и Майорского.



К зоне № 5 относится Привокзальная площадь.



Постановления администрации уже получили положительные заключения правого департамента мэрии.

Отметим, что в сентябре 2024 года президент Союза транспортников предложил увеличить количество платных машино-мест в Краснодаре. По его мнению, это поможет решить проблему с пробками и пересадить людей с личных автомобилей на общественный транспорт.