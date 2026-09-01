«Потерпеть две недели». Мэр Краснодара отказался переводить учеников недостроенной школы на дистанционное обучение
Родители потребовали дистанционные уроки для учеников недостроенной школы на Пономаренко в Краснодаре — власти отказали
Предыстория. 28 августа власти перенесли открытие филиала школы № 66 на улице Григория Пономаренко: объект не успели полностью подготовить к учебному году. Пока дети будут заниматься в основном здании школы на улице Уссурийской, 2.
29 августа телеграм-канал Kub Mash опубликовал видеообращение родителей учеников школы № 66. Они потребовали от городских властей перевести детей на дистанционное обучение.
Детям предстоит учиться в три смены, а дорога до временной школы проходит через район с постоянными пробками. Родители попросили администрацию не только разрешить ученикам временно заниматься из дома, но и обеспечить их необходимыми учебниками.
От властей родители также хотят получить конкретную информацию о сроках окончания строительства и реальной дате открытия школы на Пономаренко.
В каких школах Краснодара есть укрытия от БПЛА и везде ли окна заклеены бронепленкой:
31 августа мэр Краснодара Евгений Наумов приехал на объект, чтобы проверить ход работ и встретиться с недовольными родителями. Во время осмотра им показали готовый корпус начальной школы, однако помещения для старших классов пока остаются недоделанными. По словам мам, часть кабинетов вообще была закрыта.
Родители вновь подняли вопрос о дистанционном формате обучения. Однако мэр предложил им «потерпеть две недели».
Переводить детей на дистанционное обучение городская администрация не стала. На случай если ребенок не сможет посещать занятия в школе на Уссурийской, родителям предложили самостоятельно оформлять заявления о пропусках по семейным обстоятельствам.
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