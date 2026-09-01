«Потерпеть две недели». Мэр Краснодара отказался переводить учеников недостроенной школы на дистанционное обучение

Родители потребовали дистанционные уроки для учеников недостроенной школы на Пономаренко в Краснодаре — власти отказали

Предыстория. 28 августа власти перенесли открытие филиала школы № 66 на улице Григория Пономаренко: объект не успели полностью подготовить к учебному году. Пока дети будут заниматься в основном здании школы на улице Уссурийской, 2.

29 августа телеграм-канал Kub Mash опубликовал видеообращение родителей учеников школы № 66. Они потребовали от городских властей перевести детей на дистанционное обучение.

Детям предстоит учиться в три смены, а дорога до временной школы проходит через район с постоянными пробками. Родители попросили администрацию не только разрешить ученикам временно заниматься из дома, но и обеспечить их необходимыми учебниками.

От властей родители также хотят получить конкретную информацию о сроках окончания строительства и реальной дате открытия школы на Пономаренко.