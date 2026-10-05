В Ростовской области при атаке БПЛА загорелся бензовоз — водитель в тяжелом состоянии

Ростовская область

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Красносулинском районе в результате атаки беспилотника водитель бензовоза попал в реанимацию с ожогами

5 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион пострадал один человек. Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. При атаке дрона был поврежден бензовоз, его водитель получил ожоги. 

Обломки БПЛА упали на предприятие в Темрюкском районе:

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы Новошахтинска. При необходимости его переведут в областной ожоговый центр.

По данным главы региона, средства ПВО сбили пять БПЛА над Мясниковским, Неклиновским и Красносулинским районами. В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

Как писали Юга.ру, в ночь на 4 октября Майкоп и его пригород атаковали беспилотники. Обломки повредили несколько домов.

Безопасность Происшествия Ростовская область СВО

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В Ростовской области при атаке БПЛА загорелся бензовоз — водитель в тяжелом состоянии
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