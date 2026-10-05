В Ростовской области при атаке БПЛА загорелся бензовоз — водитель в тяжелом состоянии

В Красносулинском районе в результате атаки беспилотника водитель бензовоза попал в реанимацию с ожогами

5 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион пострадал один человек. Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. При атаке дрона был поврежден бензовоз, его водитель получил ожоги.

Обломки БПЛА упали на предприятие в Темрюкском районе: Три человека ранены

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы Новошахтинска. При необходимости его переведут в областной ожоговый центр. По данным главы региона, средства ПВО сбили пять БПЛА над Мясниковским, Неклиновским и Красносулинским районами. В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.