Филиал школы № 66 в Краснодаре открыли с двухнедельной задержкой. Родителей не пустили во двор

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре с оркестром открыли школу № 66 на улице Пономаренко. Родители наблюдали за происходящим с улицы

15 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Краснодаре открыли филиал школы № 66 на улице Пономаренко. Торжественное мероприятие прошло с оркестром, однако родителей на территорию образовательного учреждения не пустили, сославшись на меры безопасности.

В школе открыли сразу 13 первых классов. Утром у входа собралась толпа из родственников. На опубликованных кадрах видно, что люди стоят на проезжей части.

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Согласно сообщениям очевидцев, на территории школы еще находится строительная техника, которую не вывезли к началу учебного процесса.

Филиал школы № 66 должны были открыть 1 сентября, однако строители не успели закончить необходимые работы. Родители школьников просили перевести детей на дистанционное обучение, однако им отказали. В результате две недели ученикам пришлось ездить на занятия в школу на Уссурийской.

Напомним, в начале сентября Роспотребнадзор вынес предостережения руководству краснодарских школ № 62 и № 66 из-за организации обучения в три смены и урезания перемен.

Как писали Юга.ру, у учеников из ЖК «Дыхание» 1 сентября началось с давки в очереди на автобусы до основного здания школы № 62 в поселке Индустриальном.

Дети Краснодар Образование Школа Школьники

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