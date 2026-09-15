Филиал школы № 66 в Краснодаре открыли с двухнедельной задержкой. Родителей не пустили во двор

В Краснодаре с оркестром открыли школу № 66 на улице Пономаренко. Родители наблюдали за происходящим с улицы

15 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Краснодаре открыли филиал школы № 66 на улице Пономаренко. Торжественное мероприятие прошло с оркестром, однако родителей на территорию образовательного учреждения не пустили, сославшись на меры безопасности.

В школе открыли сразу 13 первых классов. Утром у входа собралась толпа из родственников. На опубликованных кадрах видно, что люди стоят на проезжей части.