«Предлагаем то, что считаем нужным для администрации». Мэр Краснодара объяснил, почему жителям ЮМР 40 раз отказали в митинге

Евгений Наумов ответил, почему в Юбилейном не дают провести митинг против застройки набережной и добавил, что если «ваших жителей не устраивает — значит не устраивает»

5 марта депутат Гордумы Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что во время публичного отчета о работе администрации он спросил у мэра Краснодара Евгения Наумова, почему жителям ЮМР отказывают в проведении митингов на территории района. По словам депутата, активисты уже около сорока раз получали отказ в согласовании акций. Власти разрешают проводить их только на окраине Краснодара.

Отвечая на вопрос, мэр заявил, что администрация «действует строго в рамках действующего законодательства».

«Мы предлагаем то, что считаем приемлемым и нужным для администрации. Если вас и ваших жителей не устраивает — значит не устраивает. Здесь я вам ничего добавить нового не могу», — сказал Наумов.



Напомним, что только в феврале 2026 года власти Краснодара пять раз подряд отказали жителям ЮМР в митингах против застройки набережной, объяснив это проведением массовых мероприятий. В департаменте внутренней политики предложили горожанам обсуждать этот вопрос в поселке 1- е отделение учхоза «Кубань».



Отметим, что 14 января глава Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне, против которого выступают жители. Они считают, что в городе достаточно церквей, и просят сохранить зеленую зону.

В ноябре 2025 года из-за строительства храма краснодарцы начали сбор подписей за отставку Евгения Наумова — жители обвиняют его в «расколе общества на религиозной почве».

5 декабря губернатор Кубани Кондратьев во время «прямой линии» заявил, что объект точно возведут и посвятят бойцам СВО.