Игнорировать, стравливать, строить. Почему я требую отставки мэра Краснодара
Депутат городской думы Александр Сафронов рассказывает, почему он убежден, что мэр Краснодара игнорирует мнения тысяч жителей ЮМР, выступающих против строительства храма на набережной.
От редакции. О строительстве храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители микрорайона высказывались против — выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.
Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В октябре 2025 года власти сообщили, что храм будет построен в новой локации, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Протесты против возведения храма не прекратились.
В начале ноября жители Юбилейного микрорайона и члены КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в расколе «общества на религиозной почве» Настоятель храма Рождества Христова Александр Игнатов назвал противников застройки набережной «гадаринцами», то есть бездуховными, и заявил, что такие люди «видят цель своей жизни лишь в собственном материальном благополучии».
Пару дней назад с интересом прочитал статью начальника управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева под названием «Кто мы?» Вообще стоит приветствовать практику написания идеологических фундаментальных текстов высшим руководством страны — это позволяет лучше понять происходящие социальные и политические процессы.
В разделе о ключевых линиях государственной политики в качестве одной из главных угроз нашей стране Александр Харичев обозначил расколы и общественные конфликты. Очень правильное замечание — это действительно большие и явные угрозы будущему России.
Главной причиной для написания этой колонки стала моя убежденность в том, что в настоящий момент руководство города Краснодара в лице мэра Евгения Наумова занимается организацией раскола жителей на религиозной почве и раздуванием мощнейшего социального конфликта.
Более того, своими некомпетентными и провокационными действиями мэр разжигает конфликт, стравливая одних горожан с другими. Как же так получилось? Ответ я постараюсь дать развернуто.
В конце прошлой недели я по поручению жителей Краснодара передал в администрацию президента первую партию обращений с требованием об отставке мэра Евгения Наумова. Почему же краснодарцы хотят отправить градоначальника в отставку, и как это вообще произошло?
Граждане массово жалуются на систематическое нарушение их прав. В прошлом году администрация Наумова протащила новый генплан Краснодара, вызвавший шок у горожан. Документ объединил непрофессионализм чиновников и разработчиков с откровенным пренебрежением к мнению краснодарцев.
На общественных слушаниях горожане внесли более 27 тысяч замечаний к генплану, но они в основном были проигнорированы администрацией. Горожане считают, что такое отношение к их замечаниям связано с тем, что «сырой» до анекдотичности генплан протащили в интересах крупных застройщиков.
«Вы что, издеваетесь?»:
Среди прочих нелепостей в новом генплане 2,5 гектара зеленой зоны на аллее 80-летия Краснодарского края переведены из рекреационной в зону религиозного использования. Этот участок — один из немногих оазисов в густонаселенном Юбилейном микрорайоне, где озеленения и так в 10 раз меньше нормы. Кроме того, в шаговой доступности уже построены три православных храма, включая один большой.
Жители пригласили Евгения Наумова на диалог. Мэр сначала пообещал приехать, но за год так и не нашел в себе сил и желания поговорить с жителями Юбилейного микрорайона. Ответом граждан стали десятки видеообращений к президенту и одиночные пикеты.
Как же администрация, возглавляемая Наумовым, стала действовать дальше? На мой взгляд, власти прибегли к самому гнусному и недопустимому в наше сложное время подходу: выглядит все так, что они решили разжечь конфликт на религиозной почве и натравить одних горожан на других.
Провластные спикеры начали изображать жителей ЮМР малочисленной группой «богоборцев, ведомых наймитами безбожного Запада». Из подавляющего большинства жителей микрорайона стали лепить удобное для победы «соломенное чучело».
В октябре 2025 года были проведены общественные обсуждения, в них приняли участие почти 2000 человек, что стало рекордной цифрой для таких обсуждений через «Госуслуги». Подавляющее большинство жителей (более 1500 заявлений против пары сотен) высказались против строительства. Мэрия проигнорировала их мнения, как и в ситуации с генпланом.
На этой неделе городской телеканал «Краснодар» смонтировал сюжет, где большинство прохожих якобы поддерживает стройку. Одна из героинь репортажа, представленная как сторонница, публично заявила, что ее мнение исказили: она выступала категорически против строительства именно в ЮМР.
Жительница ЮМР обвинила телеканал «Краснодар» в искажении ее мнения:
Важно отметить, что жители ЮМР везде подчеркивают: они не против храмов. Более того, они в основной массе за храмы и поддерживают их строительство! Но в их районе церквей достаточно, а в других местах города их нет вообще. Например, в Восточно-Кругликовском районе, где населения еще больше, всего два храма. На обращения жителей приходят отказы со ссылкой на отсутствие свободной земли, хотя прямо под их окнами стихийно паркуются камазы.
Вместо диалога Наумов выбрал путь провокаций и стравливания горожан. В местных СМИ начали распространять статьи, где противников строительства храма называют противниками церкви, оскорбляют и шельмуют. В том числе это началось с подачи муниципального телеканала.
При этом напомню: глава Краснодара оказался неспособен просто поговорить с людьми, приехать и пообщаться.
Разве эти требования надуманы или политизированы? Нет. Администрация Наумова своими действиями на пустом месте разжигает массовый протест. Люди требуют, чтобы чиновник, не способный их выслушать, ушел в отставку, а политика провокаций уступила место прямому адекватному диалогу.
Оригинал колонки Александр Сафронов опубликовал в своем блоге 18 ноября. С согласия автора Юга.ру приводят его текст с незначительной редактурой.
