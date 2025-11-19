Игнорировать, стравливать, строить. Почему я требую отставки мэра Краснодара

Депутат городской думы Александр Сафронов рассказывает, почему он убежден, что мэр Краснодара игнорирует мнения тысяч жителей ЮМР, выступающих против строительства храма на набережной.

От редакции. О строительстве храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители микрорайона высказывались против — выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.



Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В октябре 2025 года власти сообщили, что храм будет построен в новой локации, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Протесты против возведения храма не прекратились.



В начале ноября жители Юбилейного микрорайона и члены КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в расколе «общества на религиозной почве» Настоятель храма Рождества Христова Александр Игнатов назвал противников застройки набережной «гадаринцами», то есть бездуховными, и заявил, что такие люди «видят цель своей жизни лишь в собственном материальном благополучии».



Пару дней назад с интересом прочитал статью начальника управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева под названием «Кто мы?» Вообще стоит приветствовать практику написания идеологических фундаментальных текстов высшим руководством страны — это позволяет лучше понять происходящие социальные и политические процессы.

В разделе о ключевых линиях государственной политики в качестве одной из главных угроз нашей стране Александр Харичев обозначил расколы и общественные конфликты. Очень правильное замечание — это действительно большие и явные угрозы будущему России.

Главной причиной для написания этой колонки стала моя убежденность в том, что в настоящий момент руководство города Краснодара в лице мэра Евгения Наумова занимается организацией раскола жителей на религиозной почве и раздуванием мощнейшего социального конфликта.

Более того, своими некомпетентными и провокационными действиями мэр разжигает конфликт, стравливая одних горожан с другими. Как же так получилось? Ответ я постараюсь дать развернуто.

В конце прошлой недели я по поручению жителей Краснодара передал в администрацию президента первую партию обращений с требованием об отставке мэра Евгения Наумова. Почему же краснодарцы хотят отправить градоначальника в отставку, и как это вообще произошло?