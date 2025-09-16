Выборы в Краснодарском крае: переизбрание Кондратьева, «Новые люди» впервые в гордуме, КПРФ заявила о нарушениях и фальсификациях

В Краснодарском крае прошли выборы губернатора и муниципальных депутатов. Собрали информацию о процессе голосования и его итогах

15 сентября Центральная избирательная комиссия России сообщила результаты выборов губернатора и муниципальных депутатов Краснодарского края, которые проходили с 12 по 14 сентября. По результатам голосования губернатором Краснодарского края вновь стал Вениамин Кондратьев, представляющий партию «Единая Россия». Он набрал 83,17% голосов.

«Управленческая преемственность на Кубани выглядит демонстративной»: Интервью с Александром Кыневым, автором книги «Кто и как управляет регионами России»

Отметим, что Кондратьев также избирался на должность в 2015 году (с результатом 83,64%) и в 2020 году (с результатом 82,97%). Его оппонентами были: секретарь комитета краевого отделения КПРФ Александр Сафронов (набрал 8,56% голосов);

(набрал 8,56% голосов); выдвинутый ЛДПР председатель комитета заксобрания региона по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин (набрал 4,51% голосов);

(набрал 4,51% голосов); кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и зампред комитета заксобрания региона по земельным и имущественным отношениям Денис Хмелевской (набрал 3,01% голосов). 16 сентября избирательная комиссия Краснодарского края утвердила результаты голосования. В выборах губернатора приняли участие 3 069 309 избирателей — 68,67%. Также состоялись выборы в городскую думу Краснодара VIII созыва. По данным избиркома Кубани, в гордуму войдут представители от пяти партий, которые перешагнули проходной порог в 5% голосов. Результаты голосования по данным на 15 сентября 14:45: партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрала 5,68% (23 226 голосов);

ЛДПР набрала 8,89% (36 365 голосов);

партия «Единая Россия» набрала 63,44% (259 513 голосов);

партия «Новые люди» набрала 5,52% (22 563 голосов);

КПРФ набрала 15,49% (63 358 голосов). Отметим, что в 2025 году в Гордуме впервые появятся депутаты от партии «Новые люди». По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборах «никаких эксцессов не произошло». Однако кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Сафронов заявил, что результаты выборов фальсифицированы.

С 12 по 14 сентября политик в своем телеграм-канале публиковал информацию о нарушениях на избирательных участках. Он сообщил, что члены комиссии отказывались брать с собой наблюдателей на выездные голосования, а также предоставлять им сведения о надомных выборах. Позднее выяснилось, что в надомных списках голосования значатся избиратели, которые не изъявляли желание голосовать на дому. По итогам выявленных нарушений Сафронов подал заявление в Следственный комитет. Также он сообщал, что на одном из избирательных участков члена комиссии отстранили от работы другие члены комиссии, однако это незаконно, а на другом участке на наблюдателя от КПРФ Антона Перервенко напали. 14 сентября Сафронов опубликовал обращение к Элле Памфиловой и первому заместителю руководителя Администрации президента Сергею Кириенко и сообщил, что на избирательных участках искусственно завышают явку. В пример он привел ситуацию на участке №0904 — в первый день голосования там было выдано 800 бюллетеней, а количество подписей избирателей «оказалось значительно меньше». Также среди нарушений Сафронов отметил вскрытия сейф-пакетов, подмену плобм на сейфах и другие. 15 сентября пресс-служба краснодарского комитета КПРФ заявила, что «избирательная система в крае окончательно деградировала» и что «вместо избирательной системы в Краснодарском крае создана некая незаконная структура, действующая в интересах удержания власти в руках группы чиновников разного уровня». Также депутаты сообщили, что не согласны с результатами выборов, не признают их и расценивают как «тотальную фальсификацию».