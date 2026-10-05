Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно уходит в отставку

Краснодарский край

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  • Евгений Наумов © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    Евгений Наумов © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре будет смена руководства — мэр Наумов решил сложить полномочия

5 октября депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов сообщил, что мэр Краснодара Евгений Наумов уходит в отставку. Об этом стало известно на внеочередном заседании гордумы. Также он опубликовал документ об отставке по собственному желанию.

Через некоторое время сам Наумов в соцсетях подтвердил информацию об отставке и попрощался с жителями Краснодара. 

«Жизнь — это движение, и надо двигаться дальше. Уверен, впереди краевую столицу ждут новые достижения. Желаю всем здоровья, мирного неба и ставить большие цели! Все обязательно получится», — написал он.

По данным «Краснодар | Телетайп», исполнять обязанности мэра Краснодара временно будет первый вице-мэр Дмитрий Васильев.

Мэр Краснодара одобрил проект планировки нового микрорайона на месте масложиркомбината:

Евгений Наумов окончил КубГТУ по специальности «Инженер-менеджер». В 2006 году прошел переподготовку по направлению «Муниципальные финансы». В 2013-м получил юридическое образование в КубГУ.

Работал в департаменте финансов администрации Краснодара, департаменте архитектуры и градостроительства, управлении по жилищным вопросам. Был заместителем главы города, первым замминистра труда и социального развития региона, вице-губернатором. В ноябре 2022 года стал мэром Краснодара.

Как писали Юга.ру, в марте 2026 года Евгений Наумов ответил, почему в Юбилейном микрорайоне не дают провести митинг против застройки набережной и добавил, что если «ваших жителей не устраивает — значит не устраивает».

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