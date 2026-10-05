Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно уходит в отставку

5 октября депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов сообщил, что мэр Краснодара Евгений Наумов уходит в отставку. Об этом стало известно на внеочередном заседании гордумы. Также он опубликовал документ об отставке по собственному желанию.

Через некоторое время сам Наумов в соцсетях подтвердил информацию об отставке и попрощался с жителями Краснодара.

«Жизнь — это движение, и надо двигаться дальше. Уверен, впереди краевую столицу ждут новые достижения. Желаю всем здоровья, мирного неба и ставить большие цели! Все обязательно получится», — написал он.

По данным «Краснодар | Телетайп», исполнять обязанности мэра Краснодара временно будет первый вице-мэр Дмитрий Васильев.