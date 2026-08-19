В Краснодаре подрядчик заморозил стройку детского сада на проспекте Знаменского. По контракту успели выплатить 193 млн рублей
Подрядчик получил почти 200 млн рублей и остановил строительство детсада в Краснодаре
19 августа телеграм-канал GMRLIVE сообщил, что строительство детского сада на проспекте Знаменского приостановлено. Заказчик в одностороннем порядке разорвал контракт с подрядчиком ООО «Ортус».
Как выяснил паблик, исполнитель с весны прекратил любую активность на объекте: там нет ни техники, ни рабочих.
Подрядчик успел получить из бюджета аванс и промежуточные платежи — всего 193 млн рублей из 419, предусмотренных контрактом. При этом реальную стоимость выполненных работ оценивают в 74 млн рублей.
«Мы в крайнем отчаянии»:
По данным источников, в материалах Арбитражного суда Краснодарского края указано, что компания «Ортус» пытается оспорить законность расторжения контракта и одновременно препятствует возврату уже полученных средств. Более того, фирма намерена оставить у себя и 7 млн рублей неустойки, которые заказчик пытается взыскать за срыв сроков.
Детский сад на проспекте Знаменского в микрорайоне Гидростроителей должны были сдать в конце 2025 года. Затем сроки исполнения контракта перенесли на середину 2026-го.
21 августа 2025 года стройплощадку посетил мэр Краснодара Евгений Наумов, и ему там сообщали об отставании от графика всего на два месяца.
Как писали Юга.ру, 27 апреля мэр Краснодара одобрил проект планировки нового микрорайона на месте масложиркомбината. Ранее городские власти обещали не застраивать территорию высотками.