В Краснодаре подрядчик заморозил стройку детского сада на проспекте Знаменского. По контракту успели выплатить 193 млн рублей

Подрядчик получил почти 200 млн рублей и остановил строительство детсада в Краснодаре

19 августа телеграм-канал GMRLIVE сообщил, что строительство детского сада на проспекте Знаменского приостановлено. Заказчик в одностороннем порядке разорвал контракт с подрядчиком ООО «Ортус». Как выяснил паблик, исполнитель с весны прекратил любую активность на объекте: там нет ни техники, ни рабочих. Подрядчик успел получить из бюджета аванс и промежуточные платежи — всего 193 млн рублей из 419, предусмотренных контрактом. При этом реальную стоимость выполненных работ оценивают в 74 млн рублей.

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По данным источников, в материалах Арбитражного суда Краснодарского края указано, что компания «Ортус» пытается оспорить законность расторжения контракта и одновременно препятствует возврату уже полученных средств. Более того, фирма намерена оставить у себя и 7 млн рублей неустойки, которые заказчик пытается взыскать за срыв сроков. Детский сад на проспекте Знаменского в микрорайоне Гидростроителей должны были сдать в конце 2025 года. Затем сроки исполнения контракта перенесли на середину 2026-го. 21 августа 2025 года стройплощадку посетил мэр Краснодара Евгений Наумов, и ему там сообщали об отставании от графика всего на два месяца.