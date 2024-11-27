Власти Краснодара приняли новый генплан до 2044 года

27 ноября администрация Краснодара сообщила, что городские депутаты большинством голосов утвердили новый единый градостроительный документ, который объединил генплан и правила землепользования и застройки. Он определил перспективы развития города на ближайшие 20 лет — до 2044 года. При этом предыдущий документ утвердили всего четыре года назад.

«Я считаю, что гепнлан в таком виде принимать было нельзя. Вопрос не в том, нужен или нет этот документ. А в каком виде его принимают. Он содержит критическое количество недоработок. Много пожеланий и мнений людей по важным вопросам комиссия не услышала и не учла», — заявил Юга.ру депутат Александр Сафронов.

Напомним, проект нового генплана власти Краснодара разместили на сайте ФГИС ТП 4 октября. При этом чиновники не оповестили об этом жителей кубанской столицы.