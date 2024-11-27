Власти Краснодара приняли новый генплан до 2044 года

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре 27 ноября приняли Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования

27 ноября администрация Краснодара сообщила, что городские депутаты большинством голосов утвердили новый единый градостроительный документ, который объединил генплан и правила землепользования и застройки. Он определил перспективы развития города на ближайшие 20 лет — до 2044 года. При этом предыдущий документ утвердили всего четыре года назад.

«Я считаю, что гепнлан в таком виде принимать было нельзя. Вопрос не в том, нужен или нет этот документ. А в каком виде его принимают. Он содержит критическое количество недоработок. Много пожеланий и мнений людей по важным вопросам комиссия не услышала и не учла», — заявил Юга.ру депутат Александр Сафронов.

Напомним, проект нового генплана власти Краснодара разместили на сайте ФГИС ТП 4 октября. При этом чиновники не оповестили об этом жителей кубанской столицы.

Почему краснодарцы протестуют против нового генплана:

Вместо обещанных мэром двух месяцев горожанам дали всего неделю, чтобы ознакомиться с объемной и сложной документацией. Администрация организовала экспозиции в разных районах города. Однако краснодарцы столкнулись с рядом проблем, которые существенно затруднили изучение проекта и внесение своих замечаний и предложений. Среди основных — неверные адреса, неподходящие площадки, отсутствие необходимого оборудования.

Новый генплан вызвал волну возмущения горожан из-за ряда неоднозначных изменений в зонировании городских территорий.

Так, Краснодар лишится 7 тыс. га земель. Затронуты практически все жилые окраины Краснодара: поселки Пригородный, Лорис и Дружелюбный, хуторы Копанской и Ленина и многие другие.

Другим поводом для недовольства стало строительство нового храма в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной. Активисты начали выходить на одиночные пикеты и собирать подписи против этой инициативы.

Жители ЮМР записали коллективное обращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с просьбой не застраивать зеленую зону капитальными строениями. Краснодарцы даже посадили дуб в надежде, что это поможет сохранить территорию от застройки.

Жители станицы Елизаветинской потребовали не переводить экологически чистый район в промышленную зону, где планируют построить производственные объекты и отобрать 120 га земли.

Краснодарский активист Виталий Черкасов обратился в прокуратуру с просьбой отменить обсуждения нового генплана из-за нарушений сроков.

3 ноября состоялся согласованный митинг против проекта нового генплана. Горожан отправили на окраину города — в сквер «Кленовый».

6 ноября появилась информация, что Министерство образования России сначала не согласовало властям Краснодара новый генплан из-за нарушения границ вузов. 19 ноября в пресс-службе администрации сообщили, что с ведомство удалось договориться.

15 ноября стало известно, что Росимущество тоже возражает против документа в текущем варианте. Камнем преткновения стали ценные сельхозземли.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре утвердили «Этический кодекс» горожанина. Документ включает 11 правил.

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