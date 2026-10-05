В России впервые самым кассовым фильмом месяца стала не новинка, а «Сумерки» 2008 года
«Сумерки» 2008 года возглавили российский прокат
5 октября РБК сообщил, что «Сумерки», вышедшие еще в 2008 году, возглавили российский кинопрокат. С 17 сентября, когда состоялась повторная «премьера», культовая вампирская сага собрала уже 340 млн рублей.
За всю историю официальной статистики кинопроката в России это первый раз, когда самым кассовым фильмом месяца становится не новинка, а картина из архива. По сборам «Сумерки» обошли фильмы «Как Иван в сказку попал» (295,5 млн рублей с момента премьеры) и «Девятая планета» (182,7 млн рублей).
Опрошенные журналистами эксперты считают, что знакомый сюжет дает зрителю чувство эмоциональной безопасности — финал известен заранее. Кроме того, россиянам не хватает громких мировых новинок, поэтому прокатчики вынуждены заполнять залы ретроспективами.
Однако всплеск интереса к архивам ставит под угрозу экономику кинопроизводства. Раньше новинки формировали 80–90% кассы, а старый контент лишь удерживал аудиторию. Теперь кинотеатры зарабатывают на ретро-показах, тогда как новые дорогостоящие отечественные релизы рискуют не окупить свои бюджеты.
Напомним, вторая часть франшизы выйдет в прокат 8 октября, третья — 5 ноября, четвертая — 10 декабря, пятая — 11 февраля 2027 года. В Краснодаре посмотреть фильм можно во всех кинотеатрах.
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