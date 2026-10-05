В России впервые самым кассовым фильмом месяца стала не новинка, а «Сумерки» 2008 года

5 октября РБК сообщил, что «Сумерки», вышедшие еще в 2008 году, возглавили российский кинопрокат. С 17 сентября, когда состоялась повторная «премьера», культовая вампирская сага собрала уже 340 млн рублей.

За всю историю официальной статистики кинопроката в России это первый раз, когда самым кассовым фильмом месяца становится не новинка, а картина из архива. По сборам «Сумерки» обошли фильмы «Как Иван в сказку попал» (295,5 млн рублей с момента премьеры) и «Девятая планета» (182,7 млн рублей).