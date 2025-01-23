Новую трамвайную ветку на Западном обходе не достроили в конце 2024 года. Что случилось и когда закончат работы?

В Краснодаре строительство трамвайной линии по Западному обходу до «Немецкой деревни» перенесли на 2026 год

Предыстория. В сентябре 2022 года администрации Краснодара и Краснодарского края подписали с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар» концессионное соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода. Его выполнят в четыре этапа и потратят около 28,2 млрд рублей. Пути от улицы Толбухина (Западное трамвайное депо) до ЖК «Немецкая деревня» должны были появиться до 31 декабря 2024 года.

21 января в телеграм-чате МЦУ жительница Краснодара Татьяна спросила, когда завершится строительство путей.

«По информации специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, прилагаются все усилия, чтобы завершить второй этап строительства трамвайной ветки на Западном обходе до середины этого года. Однако, из-за значительного количества изъятий, необходимых для реконструкции самого обхода, существует вероятность, что сроки строительства могут сместиться и продлиться до 2026 года», — ответили в МЦУ.

21 января телеканал «Краснодар» опубликовал интервью с руководителем компании «Новый трамвай Краснодара» Игорем Васильевым.

Он рассказал, что сейчас строители занимаются этапом 2.1 — от улицы Толбухина до Красных Партизан. Протяженность участка составляет 2,1 километра, из которых уложено 1,4 километра шпальной решетки. Также рабочие установили опоры для контактной сети и занимаются выравниванием дороги.