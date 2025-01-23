Новую трамвайную ветку на Западном обходе не достроили в конце 2024 года. Что случилось и когда закончат работы?
В Краснодаре строительство трамвайной линии по Западному обходу до «Немецкой деревни» перенесли на 2026 год
Предыстория. В сентябре 2022 года администрации Краснодара и Краснодарского края подписали с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар» концессионное соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода. Его выполнят в четыре этапа и потратят около 28,2 млрд рублей. Пути от улицы Толбухина (Западное трамвайное депо) до ЖК «Немецкая деревня» должны были появиться до 31 декабря 2024 года.
21 января в телеграм-чате МЦУ жительница Краснодара Татьяна спросила, когда завершится строительство путей.
«По информации специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, прилагаются все усилия, чтобы завершить второй этап строительства трамвайной ветки на Западном обходе до середины этого года. Однако, из-за значительного количества изъятий, необходимых для реконструкции самого обхода, существует вероятность, что сроки строительства могут сместиться и продлиться до 2026 года», — ответили в МЦУ.
21 января телеканал «Краснодар» опубликовал интервью с руководителем компании «Новый трамвай Краснодара» Игорем Васильевым.
Он рассказал, что сейчас строители занимаются этапом 2.1 — от улицы Толбухина до Красных Партизан. Протяженность участка составляет 2,1 километра, из которых уложено 1,4 километра шпальной решетки. Также рабочие установили опоры для контактной сети и занимаются выравниванием дороги.
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Укладку трамвайной ветки на участке 2.1 тормозит строительство автомобильной дороги от торгового центра «Лента» до транспортной развязки на улице Дзержинского. Ее начнут делать только в 2025 году и закончат в 2027-м.
Игорь Васильев сообщил, что следующий этап 2.2 подразумевает строительство участка дороги длиной 1,7 км — по улице Красных Партизан. Компания уже получила заключение экспертизы, сейчас специалисты подписывают договоры на перенос водопровода и канализации.
На этапе 2.3 сейчас идет согласование документов. Экспертизу планируют завершить к концу апреля 2025 года, после чего начнется строительство трамвайных путей протяженностью 10,6 км — от кольца на повороте на Западный обход до «Немецкой деревни».
Как писали Юга.ру, 22 января в Краснодаре на пересечении улиц Дзержинского и Нахимова стартовало строительство подземного перехода.
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