«Реконструкция потребует терпения». В районе аэропорта Краснодара отремонтируют путепровод за 2,6 млрд рублей

Власти Краснодара рассказали о реконструкции Фадеевского путепровода. Работы обещают завершить за два года

12 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что на следующей неделе на улице Фадеева начнется реконструкция путепровода. На это потратят 2,6 млрд рублей.



Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до конца 2027 года.

Реконструкция пройдет в три этапа. Специалисты установят новые пролетные строения и опоры, обновят покрытие шести полос, заменят коммуникации и уличное освещение, отремонтируют тротуар.



Наумов заявил, что «как и с Тургеневским мостом, реконструкция потребует терпения». Местами будут вводить ограничения и реверсивное движение.

© Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru