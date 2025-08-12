«Реконструкция потребует терпения». В районе аэропорта Краснодара отремонтируют путепровод за 2,6 млрд рублей
Власти Краснодара рассказали о реконструкции Фадеевского путепровода. Работы обещают завершить за два года
12 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что на следующей неделе на улице Фадеева начнется реконструкция путепровода. На это потратят 2,6 млрд рублей.
Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до конца 2027 года.
«Проблема пробок неизбежна»:
Реконструкция пройдет в три этапа. Специалисты установят новые пролетные строения и опоры, обновят покрытие шести полос, заменят коммуникации и уличное освещение, отремонтируют тротуар.
Наумов заявил, что «как и с Тургеневским мостом, реконструкция потребует терпения». Местами будут вводить ограничения и реверсивное движение.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца августа закрыли проезд по улице Октябрьской.