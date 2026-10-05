Экс-мэра Сочи Копайгородского отправили на 15 лет в колонию строгого режима

Суд вынес приговор Копайгородским: 15 лет экс-мэру и 9 лет его жене

5 октября ТАСС сообщило , что Мещанский суд Москвы огласил приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Его признали виновным в получении взятки, растрате и легализации преступных доходов (всего семь эпизодов). Наказание — 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности на государственной службе в течение 14,5 лет.

Супруга бывшего градоначальника Янина Копайгородская получила 9 лет колонии общего режима и штраф 500 млн рублей. Для нее обвинение запрашивало 16 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский вместе с супругой похитил два земельных участка в Сочи общей стоимостью не меньше 26 млн рублей. Кроме того, он получил от девелоперов взятку в размере 248 млн рублей — за общее покровительство.

Копайгородские вину не признают. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.