«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?» Краснодарцы пожаловались на нечищеные дороги

Днем 12 января краснодарские автомобилисты пожаловались в соцсетях на нечищеные дороги и отсутствие обещанной техники в разных районах города. Машины с трудом передвигаются даже по главным магистралям — Яблоновскому мосту , проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне, улицам Красной, Тургенева, Российской и другим. Жители отмечают, что тротуары и остановки общественного транспорта тоже никто не чистит. Некоторые краснодарцы предложили отменить занятия в школах из-за транспортного коллапса.

Однако в переулке Гаражном снег уже начал таять. В результате на дорогах образовались огромные лужи. Из-за обилия воды люди не могут выйти из дома.



«Переулок Гаражный 12/2 снова тонет. Возможность выйти из дома отсутствует, скорая не заезжает во двор. Вся вода с дороги во дворе дома, звонки в 112 и аварийную службу не дают результат», — написали обеспокоенные жители.



При этом начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Павел Иванов утверждает, что на дорогах работает дорожная и коммунальная техника. По его словам, в городе выпало 15 см осадков, а ночью прогнозируют гололед.



Также телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отчитался о работе снегоуборочной техники почти на 30 городских улицах и в ближайших поселках и станицах.



Собрали яркие комментарии жителей из соцсетей: