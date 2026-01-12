«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?» Краснодарцы пожаловались на нечищеные дороги
Жители Краснодара массово жалуются, что городские дороги и тротуары не чистят. Власти заявляют обратное
Предыстория: 12 января Краснодар накрыла непогода. Городские власти заявили, что для очистки дорог от снега задействовали 600 человек и 27 единиц техники, а ночью обработали мосты и путепроводы. Однако уже утром на улицах столицы Кубани из-за выпавших осадков образовались заторы.
Днем 12 января краснодарские автомобилисты пожаловались в соцсетях на нечищеные дороги и отсутствие обещанной техники в разных районах города. Машины с трудом передвигаются даже по главным магистралям — Яблоновскому мосту, проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне, улицам Красной, Тургенева, Российской и другим.
Жители отмечают, что тротуары и остановки общественного транспорта тоже никто не чистит. Некоторые краснодарцы предложили отменить занятия в школах из-за транспортного коллапса.
Однако в переулке Гаражном снег уже начал таять. В результате на дорогах образовались огромные лужи. Из-за обилия воды люди не могут выйти из дома.
«Переулок Гаражный 12/2 снова тонет. Возможность выйти из дома отсутствует, скорая не заезжает во двор. Вся вода с дороги во дворе дома, звонки в 112 и аварийную службу не дают результат», — написали обеспокоенные жители.
При этом начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Павел Иванов утверждает, что на дорогах работает дорожная и коммунальная техника. По его словам, в городе выпало 15 см осадков, а ночью прогнозируют гололед.
Также телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отчитался о работе снегоуборочной техники почти на 30 городских улицах и в ближайших поселках и станицах.
Собрали яркие комментарии жителей из соцсетей:
- «Мэр: Снег послан нам с неба! Кто мы такие, чтобы его убирать?».
- «Каждый снег одно и тоже».
- «Может, мэр пригласит нас в свой сказочный Краснодар, где убирают снег с дороги».
- «Отправьте хоть одну снегоуборочную машину на дороги».
- «Дорога как стиральная доска».
