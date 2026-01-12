«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?» Краснодарцы пожаловались на нечищеные дороги

  • © Скриншот из телеграм-канала «Утренний Краснодар» https://t.me/utkrasnodar/1201
Жители Краснодара массово жалуются, что городские дороги и тротуары не чистят. Власти заявляют обратное

Предыстория: 12 января Краснодар накрыла непогода. Городские власти заявили, что для очистки дорог от снега задействовали 600 человек и 27 единиц техники, а ночью обработали мосты и путепроводы. Однако уже утром на улицах столицы Кубани из-за выпавших осадков образовались заторы.

Днем 12 января краснодарские автомобилисты пожаловались в соцсетях на нечищеные дороги и отсутствие обещанной техники в разных районах города. Машины с трудом передвигаются даже по главным магистралям — Яблоновскому мосту, проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне, улицам Красной, Тургенева, Российской и другим.

Жители отмечают, что тротуары и остановки общественного транспорта тоже никто не чистит. Некоторые краснодарцы предложили отменить занятия в школах из-за транспортного коллапса.

Снегопад и мороз до -15 °С:

Однако в переулке Гаражном снег уже начал таять. В результате на дорогах образовались огромные лужи. Из-за обилия воды люди не могут выйти из дома.

«Переулок Гаражный 12/2 снова тонет. Возможность выйти из дома отсутствует, скорая не заезжает во двор. Вся вода с дороги во дворе дома, звонки в 112 и аварийную службу не дают результат», — написали обеспокоенные жители.

При этом начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Павел Иванов утверждает, что на дорогах работает дорожная и коммунальная техника. По его словам, в городе выпало 15 см осадков, а ночью прогнозируют гололед.

Также телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отчитался о работе снегоуборочной техники почти на 30 городских улицах и в ближайших поселках и станицах.

Собрали яркие комментарии жителей из соцсетей:

  • «Мэр: Снег послан нам с неба! Кто мы такие, чтобы его убирать?».
  • «Каждый снег одно и тоже».
  • «Может, мэр пригласит нас в свой сказочный Краснодар, где убирают снег с дороги».
  • «Отправьте хоть одну снегоуборочную машину на дороги».
  • «Дорога как стиральная доска».

Как писали Юга.ру, 12 января аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада. 

