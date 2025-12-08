В Краснодаре троллейбусы до аэропорта начали ходить по трассе М-4 «Дон»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на время реконструкции Фадеевского моста троллейбусы № 7 изменили маршрут

7 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что троллейбусы № 7, курсирующие от ж/д вокзала до аэропорта, впервые начали ходить по трассе М-4 «Дон». Это связано с реконструкцией моста над дорогой по улице Фадеева и перекрытием движения по путепроводу.

«Им достаточно автономного хода, чтобы проехать к аэропорту по новой схеме. Для удобства пассажиров несколько автобусных маршрутов подъезжают к надземным переходам по улицам Бершанской и Крупской. Через них пешеходы могут пройти к терминалам аэропорта», — написал Наумов.

Читайте также:

Глава города отметил, что небольшая задержка движения наблюдается при подъеме на развязку в районе «OZ Молла». Там установят дополнительный сигнальный столб, чтобы автомобили сразу поднимались по одной полосе и не создавали заторов. Также перенастроены светофоры на улицах Уральской и Горячеключевской.

Напомним, что 6 декабря в Краснодаре перекрыли Фадеевский мост «в качестве эксперимента». Теперь заехать на территорию аэропорта можно со стороны улицы Аэропортовской, а выехать — с Бершанской. Через две недели власти проанализируют ситуацию и доработают организацию движения.

Реконструкция путепровода на улице Фадеева обойдется в 2,5 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до 2027 года.

Причиной разрушения Фадеевского путепровода стало столкновение большегруза с опорой. После этого на основной части строения пошли трещины.

Ранее власти предупреждали, что будут вводить ограничения движения, а сама реконструкция, «как и с Тургеневским мостом, потребует терпения».

Как писали Юга.ру, в конце октября депутат Госдумы предложил вернуться к идее построить метро в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодаре впервые откроют площадку для новогоднего посткроссинга. Что это и как поучаствовать?
Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край 9 и 10 декабря
В Краснодаре начали реставрировать культовую «летающую тарелку» Futuro
В преддверии Нового года жителей Краснодарского края начали обманывать через фейковые гороскопы
Салат «Оливье» в этом году обойдется в 576 рублей. Что с другими блюдами к новогоднему столу?
В Краснодаре троллейбусы до аэропорта начали ходить по трассе М-4 «Дон»

Лента новостей

Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
6 декабря, 17:15
Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Вчера, 11:19
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Говорит НейроКондратьев
4 декабря, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект

Реклама на сайте