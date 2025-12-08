В Краснодаре троллейбусы до аэропорта начали ходить по трассе М-4 «Дон»

В Краснодаре на время реконструкции Фадеевского моста троллейбусы № 7 изменили маршрут

7 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что троллейбусы № 7, курсирующие от ж/д вокзала до аэропорта, впервые начали ходить по трассе М-4 «Дон». Это связано с реконструкцией моста над дорогой по улице Фадеева и перекрытием движения по путепроводу. «Им достаточно автономного хода, чтобы проехать к аэропорту по новой схеме. Для удобства пассажиров несколько автобусных маршрутов подъезжают к надземным переходам по улицам Бершанской и Крупской. Через них пешеходы могут пройти к терминалам аэропорта», — написал Наумов.

Глава города отметил, что небольшая задержка движения наблюдается при подъеме на развязку в районе «OZ Молла». Там установят дополнительный сигнальный столб, чтобы автомобили сразу поднимались по одной полосе и не создавали заторов. Также перенастроены светофоры на улицах Уральской и Горячеключевской.

Напомним, что 6 декабря в Краснодаре перекрыли Фадеевский мост «в качестве эксперимента». Теперь заехать на территорию аэропорта можно со стороны улицы Аэропортовской, а выехать — с Бершанской. Через две недели власти проанализируют ситуацию и доработают организацию движения.

Реконструкция путепровода на улице Фадеева обойдется в 2,5 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Работы обещают завершить до 2027 года.

Причиной разрушения Фадеевского путепровода стало столкновение большегруза с опорой. После этого на основной части строения пошли трещины.

Ранее власти предупреждали, что будут вводить ограничения движения, а сама реконструкция, «как и с Тургеневским мостом, потребует терпения».