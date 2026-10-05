В Армавире арестовали экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко — он мог украсть почти 2 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Андрея Дорошенко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

5 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Армавире задержали бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дорошенко не попал в новый состав нижней палаты парламента, поэтому 29 сентября лишился депутатской неприкосновенности. Его отправили в СИЗО до 19 ноября.

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По версии следствия, Дорошенко вместе с другими фигурантами так называемого «дорожного дела» создал группу, чтобы красть бюджетные деньги. Сначала участники формировали завышенную начальную цену контрактов, а затем ограничивали конкуренцию на этапе закупок, чтобы сохранить эту стоимость. После заключения сделок обвиняемые обеспечивали приемку некачественно выполненных работ, а полученные из бюджета деньги выводили и обналичивали через подконтрольные организации.

По подсчетам следствия, Дорошенко и его сообщники похитили больше 1,8 млрд рублей. Правоохранители проверяют деятельность «Союза дорожников Кубани», которую Дорошенко возглавлял с 2018 по 2021 год, а также фонда «Моя Кубань».

Фигурантами этого же дела проходят дети Андрея Дорошенко — Милана и Эльдар. Им также инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Как писали Юга.ру, в феврале суд Сочи конфисковал имущество Вадима Вороновского, экс-депутатов Андрея Дорошенко и Александра Карпенко и подконтрольных им лиц на 22 млрд рублей.

Армавир Госдума РФ Деньги Дороги Мошенничество Полиция

Новости

В Армавире арестовали экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко — он мог украсть почти 2 млрд рублей
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