В Армавире арестовали экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко — он мог украсть почти 2 млрд рублей

Дорошенко не попал в новый состав нижней палаты парламента, поэтому 29 сентября лишился депутатской неприкосновенности. Его отправили в СИЗО до 19 ноября.

5 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что в Армавире задержали бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Дорошенко вместе с другими фигурантами так называемого «дорожного дела» создал группу, чтобы красть бюджетные деньги. Сначала участники формировали завышенную начальную цену контрактов, а затем ограничивали конкуренцию на этапе закупок, чтобы сохранить эту стоимость. После заключения сделок обвиняемые обеспечивали приемку некачественно выполненных работ, а полученные из бюджета деньги выводили и обналичивали через подконтрольные организации.

По подсчетам следствия, Дорошенко и его сообщники похитили больше 1,8 млрд рублей. Правоохранители проверяют деятельность «Союза дорожников Кубани», которую Дорошенко возглавлял с 2018 по 2021 год, а также фонда «Моя Кубань».

Фигурантами этого же дела проходят дети Андрея Дорошенко — Милана и Эльдар. Им также инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.