В Армавире арестовали экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко — он мог украсть почти 2 млрд рублей
Андрея Дорошенко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
5 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Армавире задержали бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дорошенко не попал в новый состав нижней палаты парламента, поэтому 29 сентября лишился депутатской неприкосновенности. Его отправили в СИЗО до 19 ноября.
По версии следствия, Дорошенко вместе с другими фигурантами так называемого «дорожного дела» создал группу, чтобы красть бюджетные деньги. Сначала участники формировали завышенную начальную цену контрактов, а затем ограничивали конкуренцию на этапе закупок, чтобы сохранить эту стоимость. После заключения сделок обвиняемые обеспечивали приемку некачественно выполненных работ, а полученные из бюджета деньги выводили и обналичивали через подконтрольные организации.
По подсчетам следствия, Дорошенко и его сообщники похитили больше 1,8 млрд рублей. Правоохранители проверяют деятельность «Союза дорожников Кубани», которую Дорошенко возглавлял с 2018 по 2021 год, а также фонда «Моя Кубань».
Фигурантами этого же дела проходят дети Андрея Дорошенко — Милана и Эльдар. Им также инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
Как писали Юга.ру, в феврале суд Сочи конфисковал имущество Вадима Вороновского, экс-депутатов Андрея Дорошенко и Александра Карпенко и подконтрольных им лиц на 22 млрд рублей.