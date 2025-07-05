В Краснодаре начнут строительство развязки Шевченко-Тихорецкая-Володарского

Строить двухуровневую развязку, которая соединит улицы Шевченко, Тихорецкую и Володарского, начнут уже в июле

Мэр Краснодара Евгений Наумов объявил в своем телеграм-канале о том, что город заключил с подрядчиком контракт на строительство развязки, которая соединит улицы Шевченко, Тихорецкую и Володарского.

«Это будет 1,5-километровая двухуровневая транспортная развязка с широкой проезжей частью и тротуарами. Также будут обустроены лестницы с подъёмными платформами и установлены три светофора», ‒ пишет Наумов.

Начать работы обещают уже в июле, а закончить ‒ в 2028 году. Далее вдоль Тихорецкой улицы планируют построить транспортный коридор до трассы М-4 «Дон».