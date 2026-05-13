Власти назвали новые сроки завершения трех долгостроев Краснодара
Краснодарские ЖК «Заря», «Луч» и «Анит-Сити» снова не успели сдать в обещанные сроки
12 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор региона Вениамин Кондратьев провел совещание по проблеме обманутых дольщиков. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов остаются три краснодарских ЖК — «Анит-Сити», «Луч» и «Заря». По двум последним губернатор объяснил, почему сроки сдачи в очередной раз сдвигаются: подрядчик оказался недобросовестным, и достраивать дома пришлось уже после него. Из-за выявленных нарушений сроки затягиваются, а вводить объекты теперь планируется в судебном порядке.
В тот же день Кондратьев в своем телеграм-канале отметил, что собственники квартир в ЖК «Луч» и «Заря» отказались от компенсаций в пользу достройки. По словам главы региона, он взял ситуацию под личный контроль.
Слова губернатора прозвучали через неделю после публикации новых сроков сдачи трех ЖК. О них еще 6 мая со ссылкой на городскую администрацию сообщило издание «Ведомости Юг». ЖК «Заря» на улице Монтажников при готовности 86,8% не будет сдан во втором квартале 2026 года, как обещалось в начале года, — ввод официально перенесен на третий квартал. Аналогичная ситуация и у ЖК «Луч» на улице Солнечной — при готовности 87,6% сдачу также сдвинули со второго на третий квартал 2026 года. Самая высокая степень готовности — у ЖК «Анит-Сити» на улице Митрофана Седина (98,3%), однако и его срок перенесли: с конца 2025 года на второй квартал 2026-го. Застройщики этого комплекса обязаны возместить пострадавшим гражданам 890 млн рублей.
В Краснодаре дольщики долгостроя на Карякина ждали квартиры 17 лет, а теперь не могут сменить управляющую компанию:
Напомним, что все три комплекса — давно известные краснодарские долгострои. «Анит-Сити» начали возводить еще в 2009 году на месте бывшей кондитерской фабрики. Строительством занималась компания «Модуль-Инвест», владельцы которой с 2011 по 2017 год привлекли у граждан и компаний около 500 млн рублей и потратили их на собственные нужды. Второй литер достраивать не стали — дольщикам выплачивали компенсации, первый литер передали для достройки. Уголовное дело о хищениях у дольщиков ЖК «Заря» расследовала краснодарская полиция еще в 2021 году — застройщиков обвинили в хищении 345 млн рублей у 400 человек, а проблемный объект тогда же передали на достройку Фонду защиты прав дольщиков Кубани.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области сняли ошибочный арест с квартиры 88-летней блокадницы.