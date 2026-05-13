Власти назвали новые сроки завершения трех долгостроев Краснодара

12 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор региона Вениамин Кондратьев провел совещание по проблеме обманутых дольщиков. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов остаются три краснодарских ЖК — «Анит-Сити», «Луч» и «Заря». По двум последним губернатор объяснил, почему сроки сдачи в очередной раз сдвигаются: подрядчик оказался недобросовестным, и достраивать дома пришлось уже после него. Из-за выявленных нарушений сроки затягиваются, а вводить объекты теперь планируется в судебном порядке.

В тот же день Кондратьев в своем телеграм-канале отметил, что собственники квартир в ЖК «Луч» и «Заря» отказались от компенсаций в пользу достройки. По словам главы региона, он взял ситуацию под личный контроль.

Слова губернатора прозвучали через неделю после публикации новых сроков сдачи трех ЖК. О них еще 6 мая со ссылкой на городскую администрацию сообщило издание «Ведомости Юг». ЖК «Заря» на улице Монтажников при готовности 86,8% не будет сдан во втором квартале 2026 года, как обещалось в начале года, — ввод официально перенесен на третий квартал. Аналогичная ситуация и у ЖК «Луч» на улице Солнечной — при готовности 87,6% сдачу также сдвинули со второго на третий квартал 2026 года. Самая высокая степень готовности — у ЖК «Анит-Сити» на улице Митрофана Седина (98,3%), однако и его срок перенесли: с конца 2025 года на второй квартал 2026-го. Застройщики этого комплекса обязаны возместить пострадавшим гражданам 890 млн рублей.