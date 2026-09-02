В Краснодаре школьники из ЖК «Дыхание» встретили утро 1 сентября в очереди на автобусы

Предыстория: 24 августа мэрия Краснодара перенесла открытие школы на 1550 мест в ЖК «Дыхание» на ноябрь 2026 года. Причинами срыва сроков власти назвали смену владельца компании-подрядчика, проблемы с поставками материалов и дожди. Пока объект не сдадут, детей временно перевели в школу № 62 в поселке Индустриальном, организовав подвоз с территории ЖК.

Ученики собрались на остановке к 6:50, однако отправить всех учащихся в поселок Индустриальный получилось только к 7:20. По словам жителей, выделенных девяти подвозящих автобусов не хватает на такое количество детей. Теперь родители пытаются добиться встречи с мэром Краснодара Евгением Наумовым и обсудить подвоз школьников.

1 сентября родители школьников краснодарского ЖК «Дыхание» и соседнего «Николино парка» пожаловались в соцсетях, что утро детей в День знаний началось с давки в очереди на автобусы.

Ситуацию прокомментировал депутат гордумы Краснодара от КПРФ Игорь Шибалкин. Он заявил, что жильцы рассчитывали на обещанную инфраструктуру рядом с домом, однако школу не успели построить к заселению комплекса.

«Вопросы здесь уже не только к застройщику, но и к городской власти. Почему допускается ситуация, когда огромные жилые массивы заселяются раньше, чем появляется необходимая инфраструктура? Почему даже временную перевозку детей нельзя было организовать так, чтобы 1 сентября не начиналось с очереди на автобус в семь утра?» — написал Шибалкин.

Депутат добавил, что будет следить за тем, чтобы открытие школы в ноябре 2026 года не перенесли на более поздний срок.



Напомним, что школу на улице Летчика Позднякова в ЖК «Дыхание» начали строить в марте 2024 года. Ее возводит застройщик ООО «СтройЮгРегион» за 2,5 млрд рублей. Эта компания принадлежала экс-депутату ЗСК Александру Карпенко. В феврале 2026 года фирму изъяли в пользу государства на фоне коррупционного скандала в сфере дорожного строительства.