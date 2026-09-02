В Краснодаре школьники из ЖК «Дыхание» встретили утро 1 сентября в очереди на автобусы

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/97700
    © Скриншот из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/97700

Школу не успели открыть к началу учебного года, поэтому детей временно перевели в другую и организовали подвоз

Предыстория: 24 августа мэрия Краснодара перенесла открытие школы на 1550 мест в ЖК «Дыхание» на ноябрь 2026 года. Причинами срыва сроков власти назвали смену владельца компании-подрядчика, проблемы с поставками материалов и дожди.

Пока объект не сдадут, детей временно перевели в школу № 62 в поселке Индустриальном, организовав подвоз с территории ЖК.

1 сентября родители школьников краснодарского ЖК «Дыхание» и соседнего «Николино парка» пожаловались в соцсетях, что утро детей в День знаний началось с давки в очереди на автобусы. 

Ученики собрались на остановке к 6:50, однако отправить всех учащихся в поселок Индустриальный получилось только к 7:20. По словам жителей, выделенных девяти подвозящих автобусов не хватает на такое количество детей. Теперь родители пытаются добиться встречи с мэром Краснодара Евгением Наумовым и обсудить подвоз школьников. 

«Потерпеть две недели»:

Ситуацию прокомментировал депутат гордумы Краснодара от КПРФ Игорь Шибалкин. Он заявил, что жильцы рассчитывали на обещанную инфраструктуру рядом с домом, однако школу не успели построить к заселению комплекса.

«Вопросы здесь уже не только к застройщику, но и к городской власти. Почему допускается ситуация, когда огромные жилые массивы заселяются раньше, чем появляется необходимая инфраструктура? Почему даже временную перевозку детей нельзя было организовать так, чтобы 1 сентября не начиналось с очереди на автобус в семь утра?» — написал Шибалкин.

Депутат добавил, что будет следить за тем, чтобы открытие школы в ноябре 2026 года не перенесли на более поздний срок.

Напомним, что школу на улице Летчика Позднякова в ЖК «Дыхание» начали строить в марте 2024 года. Ее возводит застройщик ООО «СтройЮгРегион» за 2,5 млрд рублей. Эта компания принадлежала экс-депутату ЗСК Александру Карпенко. В феврале 2026 года фирму изъяли в пользу государства на фоне коррупционного скандала в сфере дорожного строительства.

Как писали Юга.ру, школу Новороссийска, пострадавшую после атаки БПЛА, не смогли открыть к 1 сентября.

Город Дети Инфраструктура Краснодар Транспорт Школа Школьники

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В Краснодаре школьники из ЖК «Дыхание» встретили утро 1 сентября в очереди на автобусы
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