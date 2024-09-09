В 2025 году власти Краснодара закупят 50 новых трамваев на 6,66 млрд рублей

До конца 2025 года в Краснодаре появятся 50 новых трамвайных вагонов. Обновление парка превысит 30%

8 сентября пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края сообщила ТАСС, что до конца 2025 года в столице Кубани планируют закупить 50 новых низкопольных трамваев. Все они будут оборудованы кондиционерами.



В ведомстве уточнили, что после покупки новых вагонов трамвайный парк Краснодара увеличится на треть.

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«Учитывая планируемую закупку в 2024 году 40 единиц трамвайных вагонов, увеличение и обновление парка трамваев в Краснодаре превысит 30%», — отметили в пресс-службе министерства.



По договору, общая стоимость новых трамваев составит 6,66 млрд рублей.



В администрации Краснодара рассказали СМИ, что первая партия из 20 трамвайных вагонов уже прошла пуско-наладочные работы и вышла на обкатку на городские линии.