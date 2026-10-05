В России расходы на борьбу с онкологией урежут в 37 раз. Лечение хотят переложить на ОМС

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

Власти РФ сократят финансирование проекта по борьбе с онкологией со 144 млрд до 3,9 млрд рублей

1 октября «Фармацевтический вестник» ознакомился с проектом ФЗ «О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» и выяснил, что расходы на проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» урежут сразу на 141 млрд рублей — до 3,9 млрд рублей. В 2026 году на эти цели закладывали 144,9 млрд рублей, из которых 140 млрд рублей направлялось на противоопухолевую лекарственную терапию.

Аналогичные суммы на терапию выделялись ежегодно с 2021 года. В проекте на 2028 и 2029 годы эти средства также не предусмотрены: на весь проект запланировали 5,8 млрд и 12,8 млрд рублей соответственно.

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В Минздраве РФ изданию заявили, что сокращение показателей в самом проекте не приведет к ухудшению медпомощи онкопациентам. По данным ведомства, выделяемые из бюджета 22,5 млрд рублей на ближайшие три года пойдут исключительно на закупку оборудования для регионов.

При этом основную нагрузку по лечению, включая противоопухолевую терапию, переложат на бюджет фонда ОМС за счет роста страховых взносов и накопленных остатков.

Размер субвенции на ОМС в 2027 году планируют увеличить на 9,6% — до 4,37 трлн рублей, что, по заверениям Минздрава, полностью перекроет потребности в лечении.

Согласно документу, общее финансирование всей госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2027 году снизится на 134,5 млрд рублей и составит 1,39 трлн рублей.

Как писали Юга.ру, в мае краснодарские онкобольные пожаловались, что вынуждены ночами стоять в очереди в диспансер. 

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