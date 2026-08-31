Строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре отложили до 2027 года

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Краснодара снова перенесли строительство Западной трамвайной линии. Активные работы начнутся не раньше 2027 года

31 августа первый замглавы Краснодара Дмитрий Васильев сообщил «Ведомостям Юг», что работы по строительству Западной трамвайной линии в Краснодаре возобновятся не раньше первой половины 2027 года. Ранее возобновить стройку рассчитывали осенью 2026 года.

По его словам, задержка связана с освобождением земли на улице Азовской под передачу концессионеру — прокладке путей мешает гаражный кооператив. 24 июля суд удовлетворил иск мэрии об изъятии объектов, а 29 июля право собственности на участок официально перешло муниципалитету.

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Срок реализации всего проекта власти продлили аж до 31 декабря 2029 года. Объем инвестиций при этом пока менять не планируют.

Напомним, что соглашение о строительстве ветки на Западный Обход администрации края и города подписали с ООО «Синара-ГТР Краснодар» еще в сентябре 2022 года. Четыре этапа проекта оценивали в 28,2 млрд рублей.

Сроки неоднократно сдвигались. Первую очередь — от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» — первоначально обещали сдать до конца 2024 года, затем перенесли на середину 2026-го, а позже — на конец 2026 года. Кроме того, в июне 2026 года власти полностью отказались от четвертого этапа ветки, который должен был соединить «Баскет-холл» и улицу Московскую.

Как писали Юга.ру, на остановках Краснодара появились фигурки трамваев.

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Строительство Западной трамвайной линии в Краснодаре отложили до 2027 года
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