Мэр Краснодара одобрил проект планировки нового микрорайона на месте масложиркомбината. Ранее городские власти обещали не застраивать территорию высотками

  • Маслобойный завод Аведовых в Краснодаре © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    Маслобойный завод Аведовых в Краснодаре © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края

Вместо промзоны на улице Тихорецкой построят высотки на 28 га. Застройщик связан с депутатом ЗСК

27 апреля мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории, на которой расположены Масложиркомбинат «Краснодарский» (МЖК) и завод «Машиностроитель». На это обратил внимание портал 93.ru. Вместо промзоны на улице Тихорецкой появится новый микрорайон с многоэтажной застройкой площадью почти 28 га.

Договор о комплексном развитии территории заключен между администрацией Краснодара, ООО СЗ «НОВАСтрой», ООО «Масложиркомбинат «Краснодарский» и ООО «Завод Машиностроитель». Договором предусмотрено строительство школы на 1,5 тысячи мест, двух детских садов на 620 мест, объектов здравоохранения и спортивных залов.

Рядом с МЖК строят двухуровневую развязку на Володарского и Тихорецкой стоимостью более 4 млрд рублей. Строительством занимается ООО «СтройЮгРегион» — ранее эта компания принадлежала депутату ЗСК Александру Карпенко, но зимой 2026 года была изъята в пользу государства после антикоррупционного скандала.

Снос цехов МЖК уже начался. При этом власти сообщили, что объекты культурного наследия, сохранившиеся на территории с 1899 года, оставят и отреставрируют. На территории комбината расположен объект культурного наследия регионального значения — «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых, 1904 г.». В 2024 году администрация Краснодарского края утвердила предмет охраны здания и запретила его снос. Здание — образец производственной архитектуры начала XX века в псевдоготических формах.

В Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века:

Напомним, в мае 2019 года в редакцию Юга.ру поступило письмо от людей, представившихся рабочими МЖК, которые рассказывали, что «по заводу ходят директора строительных компаний, смотрят территорию, договариваются о цене». Тогда же власти Краснодара пообещали не строить на месте МЖК высотки и торгово-развлекательные центры. Мэр Краснодара Евгений Первышов в 2019 году уверял, что «ни о каких девелоперских проектах на территории МЖК речи не идет, и идти не может».

Однако позиция властей изменилась. В октябре 2024 года мэр Евгений Наумов назвал МЖК «мертвой промышленной зоной», где работают около 150 человек, и заявил, что после появления «современного жилого района с развитой инфраструктурой» там будет больше рабочих мест — в управляющих компаниях и торговых точках.

Контрольный пакет акций МЖК к концу 2023 года перешел к московскому застройщику «НОВАСтрой». Цепочка владения ведет к ООО «Элиас Групп» — компании Бориса Юнанова, депутата ЗСК от «Единой России», у которого сейчас прокуратура хочет изъять имущество по делу о махинациях с приобретением ростовского ипподрома.

Справка. МЖК «Краснодарский» — одно из старейших промышленных предприятий юга России. Его история началась в 1898 году, когда крупнейшие промышленники Кубани братья Иван и Степан Аведовы построили в Екатеринодаре паровой маслобойный завод. До революции масло марки «Аведовъ» считалось эталоном качества, а само предприятие входило в состав акционерного общества «Саломас», выпускавшего около 20% всего российского масла.

В годы Великой Отечественной войны цеха комбината были взорваны, но уже к 1960 году производство полностью восстановили. В советский период МЖК представлял собой мощный комплекс из пяти заводов (маслоэкстракционного, гидрогенизационного, маргаринового, мыловаренного и фасовочного). Именно здесь выпускали легендарный майонез «Провансаль», маргарин «Краснодарский» и подсолнечное масло «Южное солнце».

Закат комбината начался после акционирования в 1994 году и череды смен собственников. В разные годы активом владели «Русагро» Вадима Мошковича и группа «Юг Руси». В 2019 году на предприятии начались массовые сокращения: собственники объясняли закрытие цехов логистическими трудностями из-за городских пробок. Окончательно производство было свернуто в 2023 году, когда акции перешли компании «НОВАСтрой».

Как писали Юга.ру, о планах застройки территории МЖК стало известно после публикации нового генплана в 2024 году.

Мэр Краснодара одобрил проект планировки нового микрорайона на месте масложиркомбината. Ранее городские власти обещали не застраивать территорию высотками
