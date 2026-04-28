27 апреля мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории, на которой расположены Масложиркомбинат «Краснодарский» (МЖК) и завод «Машиностроитель». На это обратил внимание портал 93.ru. Вместо промзоны на улице Тихорецкой появится новый микрорайон с многоэтажной застройкой площадью почти 28 га.

Договор о комплексном развитии территории заключен между администрацией Краснодара, ООО СЗ «НОВАСтрой», ООО «Масложиркомбинат «Краснодарский» и ООО «Завод Машиностроитель». Договором предусмотрено строительство школы на 1,5 тысячи мест, двух детских садов на 620 мест, объектов здравоохранения и спортивных залов.

Рядом с МЖК строят двухуровневую развязку на Володарского и Тихорецкой стоимостью более 4 млрд рублей. Строительством занимается ООО «СтройЮгРегион» — ранее эта компания принадлежала депутату ЗСК Александру Карпенко, но зимой 2026 года была изъята в пользу государства после антикоррупционного скандала.

Снос цехов МЖК уже начался. При этом власти сообщили, что объекты культурного наследия, сохранившиеся на территории с 1899 года, оставят и отреставрируют. На территории комбината расположен объект культурного наследия регионального значения — «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых, 1904 г.». В 2024 году администрация Краснодарского края утвердила предмет охраны здания и запретила его снос. Здание — образец производственной архитектуры начала XX века в псевдоготических формах.