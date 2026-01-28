В уставе Краснодара хотят изменить правила отставки мэра. Что известно о документе?

Основное новшество — переход от конкурсной модели к кадровому фильтру. Право выдвижения кандидатов на пост мэра теперь принадлежит исключительно губернатору, который может учитывать рекомендации партий и общественных советов. При этом из устава исключают возможность отзыва градоначальника по инициативе населения, причем даже при наличии судебного решения о его нарушениях.

26 января краснодарские власти приступили к корректировке ключевых принципов избрания и отстранения городского главы. По этому вопросу прошли публичные слушания. Проект изменений , опубликованный на сайте мэрии 30 декабря 2025 года, формально следует новым федеральным и краевым законам о публичной власти.

Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий мэра существенно расширили и конкретизировали. Помимо традиционных пунктов (смерть, добровольная отставка, вступивший в силу обвинительный приговор), в него теперь входят:

статус иноагента;

призыв на военную службу;

переезд за границу;

утрата доверия президента РФ;

рост численности избирателей города больше чем на 25%.

Какие могут быть основания для отставки мэра:

бездействие в течение трех и больше месяцев;

две подряд неудовлетворительные оценки отчетов в гордуме;

использование бюджетных средств в неслужебных целях;

действия, приведшие к межнациональному конфликту;

постоянное недостижение показателей эффективности.

Инициировать процедуру отставки могут губернатор или депутаты гордумы, а для ее утверждения потребуется голосование не меньше 35 депутатов (две трети состава).

На самих публичных слушаниях выступил лишь один человек — общественник Виталий Черкасов, которого представители комиссии неоднократно торопили и просили не выходить за рамки обсуждаемого документа. Заключение по их итогам будет сформировано до 3 февраля.

Напомним, 7 ноября жители Краснодара и КПРФ начали сбор подписей для отставки мэра Наумова. В тексте обращения градоначальника обвинили в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг строительства храма в ЮМР.