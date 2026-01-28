В уставе Краснодара хотят изменить правила отставки мэра. Что известно о документе?
Власти Краснодара решили внести изменения в процедуру избрания и увольнения мэра
26 января краснодарские власти приступили к корректировке ключевых принципов избрания и отстранения городского главы. По этому вопросу прошли публичные слушания. Проект изменений, опубликованный на сайте мэрии 30 декабря 2025 года, формально следует новым федеральным и краевым законам о публичной власти.
Основное новшество — переход от конкурсной модели к кадровому фильтру. Право выдвижения кандидатов на пост мэра теперь принадлежит исключительно губернатору, который может учитывать рекомендации партий и общественных советов. При этом из устава исключают возможность отзыва градоначальника по инициативе населения, причем даже при наличии судебного решения о его нарушениях.
Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор:
Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий мэра существенно расширили и конкретизировали. Помимо традиционных пунктов (смерть, добровольная отставка, вступивший в силу обвинительный приговор), в него теперь входят:
- статус иноагента;
- призыв на военную службу;
- переезд за границу;
- утрата доверия президента РФ;
- рост численности избирателей города больше чем на 25%.
Какие могут быть основания для отставки мэра:
- бездействие в течение трех и больше месяцев;
- две подряд неудовлетворительные оценки отчетов в гордуме;
- использование бюджетных средств в неслужебных целях;
- действия, приведшие к межнациональному конфликту;
- постоянное недостижение показателей эффективности.
Инициировать процедуру отставки могут губернатор или депутаты гордумы, а для ее утверждения потребуется голосование не меньше 35 депутатов (две трети состава).
На самих публичных слушаниях выступил лишь один человек — общественник Виталий Черкасов, которого представители комиссии неоднократно торопили и просили не выходить за рамки обсуждаемого документа. Заключение по их итогам будет сформировано до 3 февраля.
Напомним, 7 ноября жители Краснодара и КПРФ начали сбор подписей для отставки мэра Наумова. В тексте обращения градоначальника обвинили в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг строительства храма в ЮМР.
Как писали Юга.ру, в середине января мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне.