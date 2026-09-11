Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66

Надзорное ведомство признало незаконными «подсменки» и сокращение перемен в двух школах Краснодара, не успевших вовремя открыть новые филиалы

В начале сентября Роспотребнадзор вынес предостережения руководству краснодарских школ № 62 и № 66 из-за организации обучения в три смены и урезания перемен. На документы обратил внимание журналист Андрей Кошик.



Причиной проверок стали жалобы родителей. Из-за переноса сроков сдачи новых зданий — филиала школы № 66 на улице Пономаренко и школы на 1550 мест в ЖК «Дыхание» (филиал № 62) — детей временно распределили по старым корпусам.

Чтобы уместить всех учеников, администрации учреждений ввели «подсменки» с началом занятий в 8:00, 11:00 и 15:00, а перемены сократили до 5 минут. В Роспотребнадзоре такую схему признали незаконной, напомнив об официальном запрете третьих смен.