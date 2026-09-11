Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66
Надзорное ведомство признало незаконными «подсменки» и сокращение перемен в двух школах Краснодара, не успевших вовремя открыть новые филиалы
В начале сентября Роспотребнадзор вынес предостережения руководству краснодарских школ № 62 и № 66 из-за организации обучения в три смены и урезания перемен. На документы обратил внимание журналист Андрей Кошик.
Причиной проверок стали жалобы родителей. Из-за переноса сроков сдачи новых зданий — филиала школы № 66 на улице Пономаренко и школы на 1550 мест в ЖК «Дыхание» (филиал № 62) — детей временно распределили по старым корпусам.
Чтобы уместить всех учеников, администрации учреждений ввели «подсменки» с началом занятий в 8:00, 11:00 и 15:00, а перемены сократили до 5 минут. В Роспотребнадзоре такую схему признали незаконной, напомнив об официальном запрете третьих смен.
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Школе № 62 предостережение вынесли 3 сентября за сокращение уроков и пятиминутные перемены, а школе № 66 — 9 сентября. Ведомство зафиксировало третью смену, уроки после 19:00, нехватку площади (менее 2,5 кв. метров на ученика), нарушения норм воздухообмена и организации питания.
Роспотребнадзор потребовал полностью отменить третью смену, вернуть нормальные перемены (от 10 до 30 минут) и соблюдать нормы площади на одного учащегося.
Напомним, что ранее родители из школы № 66 просили ввести дистант на время ремонта, но мэр Евгений Наумов отказал им и призвал «потерпеть две недели». А у учеников из ЖК «Дыхание» 1 сентября началось с давки в очереди на автобусы до основного здания школы № 62 в поселке Индустриальном.
Как писали Юга.ру, в краснодарской школе родителей попросили сдать деньги на бронепленку. Власти назвали сбор незаконным.