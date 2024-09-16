Жители Юбилейного микрорайона могут лишиться зеленой зоны на набережной. Власти собираются построить на ее месте храм. Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил подробности ситуации и поговорил с местными жителями, политиками и активистами.

Что случилось? В конце августа глава фракции КПРФ в Гордуме Александр Сафронов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне могут построить новый храм. Согласно его источникам, участок зеленой зоны на Рождественской набережной под кадастровым номером 23:43:00000000:32889 выделят под «объект капитального строительства».

Представители краевой власти и Кубанской митрополии официально не комментировали ситуацию, однако 10 сентября губернатор выступил на заседании градостроительной комиссии, где обсуждали изменения в Генплане города. «Храму в Юбилейном быть!» — цитирует слова Кондратьева в своем телеграм-канале Сафронов, отмечая, что сайте администрации об этом информации нет. Депутат выразил возмущение по поводу непрозрачности процесса принятия решений, поскольку на совещании с губернатором присутствовали «общественники», чья связь с реальными городскими активистами вызывает сомнения. Сафронов также сообщил, что ему удалось ознакомиться с проектом нового Генплана города. Зеленая зона на набережной, где планируется строительство храма, в документе отнесена к «зоне специализированной общественной застройки». Это означает, что помимо культового сооружения на участке могут появиться рестораны, гостиницы и другие коммерческие объекты.

Участок набережной, где планируют построить храм © Фото из телеграм-канала Виталия Черкасова, https://t.me/AZBUKA_GOROZHANINA

Участок набережной, где планируют построить храм © Фото из телеграм-канала Виталия Черкасова, https://t.me/AZBUKA_GOROZHANINA

КПРФ готова инициировать местный референдум: комментарий депутата Сафронова

Глава фракции КПРФ в Гордуме Александр Сафронов дал эксклюзивный комментарий Юга.ру: «Я не выступаю против храмов как таковых, вера — личное дело каждого. Речь о том, что наш район (я сам живу в ЮМР) и так испытывает дефицит парковых и зеленых зон. Власти планируют строить храм, но в то же время насущные проблемы района остаются без внимания. Мы уже который год бьемся за выделение участка под строительство дома культуры на Харьковской, но получаем лишь отписки. Создается впечатление, что строительство храма для властей — приоритетная задача, в отличие от развития социальной и культурной инфраструктуры. Что касается позиции депутатского корпуса, то, к сожалению, пока мало кто открыто озвучивает проблему. От коллег из «Единой России» слышу лишь дежурные фразы, чувствуется желание одобрить любой проект, спущенный сверху. КПРФ намерена занять принципиальную позицию. Мы будем отстаивать интересы жителей и готовы инициировать местный референдум, чтобы узнать реальное отношение людей к строительству. Возможно, им нужнее не храм, а благоустроенный парк. Еще один важный момент — стиль принятия решений. Краевая администрация продавливает проект, не считаясь с мнением горожан. Городские власти выступают лишь техническими исполнителями, занимаясь выделением земли. Возникает вопрос: чьи интересы они представляют? Когда мэром был Приз [член КПРФ Николай Приз был мэром Краснодара в 2000-2004 гг. — прим. Юга.ру], к нему пришли с предложением построить храм на месте старого здания, где сейчас лицей. И знаете, что он ответил? Он сказал: «Давайте спросим у людей!» Жители принесли целый мешок подписей против строительства храма, и это решило дело. Вот как надо работать с общественным мнением! Нынешняя же власть вообще не считается с горожанами. Это началось с отмены всеобщих выборов мэра — теперь его выбирают депутаты Гордумы, которые голосуют по указке сверху. Потеряна связь с народом, а сами выборы превратились в профанацию».

Сбор подписей, субботник, пикет и обращения к Путину: инициативы активистов

Планы властей по строительству храма вызвали волну протестов среди горожан. 10 сентября активист Виталий Черкасов провел одиночный пикет у здания городской администрации с плакатом «Мэр Наумов, не застраивайте зеленые ЮМР храмами». В своем телеграм-канале он также призвал краснодарцев писать обращения президенту, депутатам, губернатору и главе Следственного комитета. Активистка Яна Антонова начала сбор подписей жителей ЮМР с требованием отказаться от строительства храма. Их она собирается передать губернатору. Антонова планирует проводить акцию каждый день до 21 сентября. На момент выхода статьи петицию подписали более тысячи человек. «В 2021 году власти уже пытались «протолкнуть» этот проект, тогда речь шла об участке в 0,5 га. Мы выступили против, собирали подписи. Мэр города отправил проект на доработку. И вот теперь они снова вернулись к этой идее, причем аппетиты у них выросли — под храм хотят отдать уже участок в 1,2 га! Губернатор сказал на градсовете, что это будет крупнейший на юге страны собор и городская достопримечательность. Жители Юбилейного категорически против этого строительства. Это единственная крупная зеленая зона в нашем спальном районе, где люди привыкли отдыхать, гулять с детьми. Мы не понимаем, зачем нужен храм именно здесь. Почему нельзя построить его в другом месте? Люди активно ставят подписи. Кроме того, нас поддерживает общественный совет Юбилейного. Очень надеюсь, что губернатор все-таки услышит нас, поймет, как важно сохранить эту зеленую зону для жителей микрорайона», — рассказала Антонова Юга.ру. 14 сентября на территории, где власти планируют строительство храма, прошел субботник. Его организовала группа активистов Юбилейного микрорайона. В субботнике приняли участие больше 30 жителей близлежащих домов, а также десятки присоединившихся к ним волонтеров.



Храм Рождества Христова © Фото Елены Синеок, Юга.ру

6 сентября состоялось заседание членов президиума «Общественного совета Юбилейного микрорайона г. Краснодар». Все высказались против возможной застройки зеленой зоны капитальными строениями. Председатель совета Татьяна Захарова дала комментарий Юга.ру: «Мы против строительства храма. Жители хотят видеть там зеленую зону, а не очередной капитальный объект. Сквер уже благоустроен, люди там гуляют, отдыхают, занимаются спортом, выгуливают собак, жарят шашлыки, наслаждаются природой. Зачем уничтожать этот островок зелени среди «каменных джунглей»? Почему сейчас все решили сделать тихо, без обсуждения с жителями? В микрорайоне нет дома культуры, нет кинотеатра, многие обещания властей так и не выполнены, зато храмов, оказывается, не хватает! У нас уже есть большой храм и часовня — зачем строить что-то еще?»

«Почти все против»: что говорят жители ЮМР

Мы поговорили с жителями Юбилейного микрорайона и спросили у них, что они думают об инициативе губернатора Кондратьева.

Ольга, жительница ЮМР: «Я в шоке от этих новостей, как и многие местные жители. Юбилейный стоит на песках, берег постоянно размывается. Каждый год Кубань «съедает» по полметра-метру земли. Строить здесь капитальные сооружения, да ещё и без укрепления берега — верх безответственности. К тому же это единственный оазис среди жилых домов, где люди отдыхают, дети играют, гуляют с собаками. Зеленых зон в Юбилейном и так недостаточно, летом здесь стоит невыносимая жара. Администрация сама же несколько лет назад презентовала проект второй очереди набережной с продуманным зонированием и озеленением. И вдруг на этом месте решают построить храм! Возникает ощущение, что землю просто «дарят» церкви, чтобы потом на табличке у входа красовались имена благодетелей из числа чиновников. В Юбилейном катастрофически не хватает социальной инфраструктуры! Поликлиника переполнена, Дома культуры нет, вместо него — камерный зал на 40 мест. Куда логичнее было бы направить средства на решение этих проблем. Подозреваю, что инициатором строительства храма выступает семья Игнатовых. В 2021 году один из них очень нелестно отзывался о жителях, которые выступили против застройки».

Олеся, жительница ЮМР: «Администрация никак не реагирует на наши возмущения. Кому понадобился этот храм — непонятно! У нас и так на Рождественской набережной два храма — Рождества Христова и часовня Дмитрия Солунского. Получается, на одной улице будет три храма? Жителям это не нужно. К тому же этот храм будет прямо у нас под окнами, колокольный звон с раннего утра нам обеспечен. Еще там начнутся эти постоянные поборы «на храм», толпы попрошаек. А участок, где сейчас сквер, превратится в огороженную территорию, куда не попадешь. У нас так Рождественский храм огородился — парк в семь часов вечера закрывают, нельзя там гулять! Почему мы должны мириться с тем, что у нас отбирают зеленую зону, единственное место отдыха в микрорайоне? Мы готовы сами следить здесь за деревьями, ухаживать за сквером, только бы нам не мешали! Мы хотим, чтобы у нас было много парков и зеленых зон. И чтобы там гуляла молодежь, парни с девушками ходили на свидания — как я со своим будущим мужем пять лет назад».

Жители ЮМР ставят подписи против строительства храма © Фото Яны Антоновой, https://t.me/antonova2020

Жители ЮМР ставят подписи против строительства храма © Фото Яны Антоновой, https://t.me/antonova2020

Евгений, житель ЮМР:

«Это все похоже на анекдот. Рядом с зеленой зоной стоит часовня, в двух остановках — огромный храм. Что тут обсуждать вообще? Куда еще один храм строить-то? Мы, местные, обсуждаем это, конечно, — на улице, в домовых чатах. Почти все против, но чувствуется апатия. Многие не верят, что мы можем что-то изменить. К мнению жителей у нас в стране уже никто давно не прислушивается. Захотят построить хоть 10 храмов в ЮМР — построят, никак мы им не помешаем. Я лично подпись не поставил. Уже один раз пошел против властей — получил 15 суток, чуть не потерял работу. А у меня дети, жена и пожилые родители. Желаю успехов активистам, но сам уже ни во что не верю. Если ты хоть в чем-то не соглашаешься с властями, то ты сразу иноагент, бандеровец и дискредитируешь российскую армию».

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