В Краснодаре создали комиссию по отбору кандидатов в мэры: что это значит

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8326
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8326

Губернатор Кубани подписал постановление о создании комиссии, которая будет отбирать и проверять кандидатов на должность главы Краснодара

21 сентября на сайте администрации Кубани опубликовали постановление № 625 губернатора региона Вениамина Кондратьева, подписанное им 18 сентября, о создании комиссии по предварительному рассмотрению предложений о кандидатах на должность главы Краснодара. Группа из семи человек будет принимать, проверять документы претендентов и оценивать их соответствие законодательству.

Председателем комиссии назначен вице-губернатор по внутренней политике Александр Топалов, его заместителями стали директор департамента внутренней политики Виталий Пикула и его первый заместитель. Также в состав вошли руководители управлений правового обеспечения, кадровой политики, антикоррупционного контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления.

От условного срока к частной практике:

На рассмотрение заявок и проверку данных через госорганы комиссии отводится до 45 дней. В итоге сформированный список претендентов передадут губернатору для последующего внесения на рассмотрение гордумы.

Отметим, что создание комиссии не означает автоматическую отставку действующего мэра Евгения Наумова. Его полномочия истекают в ноябре 2027 года. В документе нет упоминаний о досрочном уходе главы города или конкретных кандидатурах. Формирование комиссии предусмотрено новым порядком избрания глав муниципальных образований.

Напомним, что Евгений Наумов возглавляет Краснодар с ноября 2022 года. В ноябре 2025 года жители Юбилейного микрорайона начали собирать подписи с требованием его отставки из-за скандала вокруг застройки набережной под храм. Однако юридически сбор подписей не запускает отставку: инициировать процедуру могут только депутаты гордумы или губернатор.

Как писали Юга.ру, в начале лета губернатор Кондратьев запретил чиновникам правительства региона покидать Краснодарский край.

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В Краснодаре создали комиссию по отбору кандидатов в мэры: что это значит
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