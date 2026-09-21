В Краснодаре создали комиссию по отбору кандидатов в мэры: что это значит

Губернатор Кубани подписал постановление о создании комиссии, которая будет отбирать и проверять кандидатов на должность главы Краснодара

21 сентября на сайте администрации Кубани опубликовали постановление № 625 губернатора региона Вениамина Кондратьева, подписанное им 18 сентября, о создании комиссии по предварительному рассмотрению предложений о кандидатах на должность главы Краснодара. Группа из семи человек будет принимать, проверять документы претендентов и оценивать их соответствие законодательству.

Председателем комиссии назначен вице-губернатор по внутренней политике Александр Топалов, его заместителями стали директор департамента внутренней политики Виталий Пикула и его первый заместитель. Также в состав вошли руководители управлений правового обеспечения, кадровой политики, антикоррупционного контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления.