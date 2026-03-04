В Краснодаре начали действовать новые ограничения для уличных музыкантов. Где теперь можно петь?

Предыстория. В конце декабря 2025 года мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление, в котором указаны новые требования для уличных музыкантов. Например, им придется согласовывать выступления с управлением культуры — не позднее чем за 20 рабочих дней до их проведения. Также нельзя исполнять песни с политической агитацией, а в самой группе не должно быть больше шести человек.



Помимо этого, ранее музыкантам можно было играть с 10:00 до 21:00, а сейчас появился «тихий час». Выступать они могут только с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. Новые правила начали действовать 1 марта.