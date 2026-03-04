В Краснодаре начали действовать новые ограничения для уличных музыкантов. Где теперь можно петь?
В Краснодаре вступили в силу поправки в отношении уличных музыкантов
Предыстория. В конце декабря 2025 года мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление, в котором указаны новые требования для уличных музыкантов. Например, им придется согласовывать выступления с управлением культуры — не позднее чем за 20 рабочих дней до их проведения. Также нельзя исполнять песни с политической агитацией, а в самой группе не должно быть больше шести человек.
Помимо этого, ранее музыкантам можно было играть с 10:00 до 21:00, а сейчас появился «тихий час». Выступать они могут только с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. Новые правила начали действовать 1 марта.
3 марта мэрия Краснодара утвердила список 27 мест, где могут выступать уличные музыканты. В администрации отметили, что он еще будет расширяться.
Список адресов:
- пересечение улиц Атарбекова и Тургенева (четная сторона) — сквер «Фестивальный»;
- пересечение улиц Совхозной и Яна Полуяна — сквер «Майский»;
- поселок Березовый, улица Профессора Малигонова — городской сад «Сосновый»;
- поселок Лазурный, пересечение Октябрьской и Краснодарской — сквер «Лазурный»;
- микрорайон Московский, территория по Карякина — от Котлярова до Байбакова;
- территория, ограниченная 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе — сквер «Изумрудный»;
- поселок Знаменский, пересечение улиц Светлой и Природной — парк «Родные просторы»;
- территория, ограниченная улицами Сормовской, Первомайской, Фабричной и Рабочей — сквер «Молодежный»;
- территория, ограниченная улицами Студенческой, Садовой и Кутовой — сквер «Студенческий»;
- в районе улицы Уральской, 158 — сквер «Субботний»;
- на пересечении улиц Игнатова и Мачуги — сквер «Пограничников»;
- хутор Ленина, улица Пластунская — сквер 75-летия Великой Победы;
- в границах улиц Красной, Ленинина, Базарной и Октябрьской — сквер «Старокорсунский»;
- пересечение улиц Тюляева и Сормовской (четная сторона) — сквер «Комсомольский»;
- улица Стасова, 175 — сквер имени Гатова;
- улица Ставропольская в районе Айвазовского — сквер «Зенитчиков»;
- вдоль Автолюбителей от Трудовой Славы до садоводческого товарищества «Излучина Кубани» — Николаевский бульвар;
- улица Кубанонабережная, 10, мемориальный комплекс в память о защитниках Пашковской переправы;
- вдоль реки Кубань в районе многоэтажек № 9-41 по Рождественской Набережной — сквер 80-летия образования Краснодарского края;
- в границах квартала, ограниченного улицами Мира, Октябрьской, Орджоникидзе и Рашпилевской — сквер «Дружбы народов»;
- пересечение улиц Красной и Орджоникидзе (перед музыкальным театром «Премьера», ближе к улице Орджоникидзе);
- пересечение улиц Красной и Советской, площадь имени Пушкина (перед Краснодарским краевым судом);
- прилегающий к площади перед зданием ЗСК — сквер Екатерининский;
- пересечение улиц Красной и Одесской, перед стадионом «Динамо»;
- на улице Ставропольской в границах территории между № 236 и № 238 перед зданием кинотеатра «Болгария» — сквер «Бургасский»;
- на улице Вишняковой, 1 — сквер «Пароходский»;
- в районе пересечения улиц Садовой, Дмитриевской Дамбы и Карасунской Набережной — сквер «Дмитриевский».
Напомним, что с 1 марта в Краснодаре начал действовать новый закон о тишине. В будние дни шуметь нельзя с 23:00 до 8:00, а в выходные — с 23:00 до 10:00. Также ежедневно действует «тихий час» с 13:00 до 15:00.
Как писали Юга.ру, в Крыму уличным музыкантам хотят запретить исполнять песни иноагентов и артистов из недружественных стран.