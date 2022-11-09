Новым мэром Краснодара стал Евгений Наумов. Рассказываем, что о нём известно

Образование и карьера

Наумов — коренной краснодарец. Имеет два высших образования: выпускник автомобильно-дорожного факультета КубГТУ по специальности «Инженер-менеджер», а также КубГУ по направлению «Юриспруденция».

В 2004 году начал муниципальную деятельность в администрации Краснодара. Сначала работал главным специалистом в городском департаменте финансов, три года спустя стал заместителем начальника отдела в департаменте архитектуры и градостроительства, в 2009 году — заместителем директора.

В 2010 году его назначили заместителем начальника управления по жилищным вопросам, три года спустя Евгений Наумов возглавил ведомство. С марта 2015-го чиновник стал начальником отдела по работе с гражданами и организациями Прикубанского МФЦ, а в конце года перешёл на должность заместителя главы Краснодара Владимира Евланова по вопросам архитектуры и строительства. В конце 2016 года, при уже новом мэре Евгении Первышове, покинул пост по собственному желанию, перейдя в министерство труда и социального развития Кубани на место первого заместителя министра.

С января 2017-го занимал должность первого заместителя генерального директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае». В октябре 2019 года стал первым заместителем министра труда и социального развития. Год спустя его назначили первым заместителем Евгения Первышова.

Ещё год спустя, когда исполняющим обязанности мэра стал Андрей Алексеенко, Евгений Наумов снова покинул городскую администрацию, перейдя на место вице-губернатора. На этой должности он курировал строительную отрасль, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Наумов женат, воспитывает двоих сыновей.

Имущество и доходы

По данным декларации о доходах за 2021 год, в собственности у чиновника три земельных участка площадью 10 тыс. 765 кв. метров, жилой дом площадью 210,8 кв. метров, две квартиры 61 и 52,6 кв. метров, нежилое здание 81,6 кв. метров, нежилое помещение 66,6 кв. метров, гаражное место 13,3 кв. метров, автомобили Мерседес Бенц GLC 250 и Фольксваген Туарег. Годовой доход Наумова составил 1 млн 577 тыс. 556 рублей.

Что касается супруги, то она за прошлый год заработала гораздо больше — 9 млн 518 тыс. 246 рублей. Также у неё в собственности земельный участок площадью 2500 кв. метров, жилые дома 210,8 и 47,6 кв. метров, три квартиры 78,2, 52,6 и 52,6 кв. метров, нежилое помещение 39,6 кв. метров и нежилое здание 81,6 кв. метров.

На обоих несовершеннолетних детей Наумова записаны по земельному участку площадью 939 кв. метров, дому 210,8 кв. метров, квартире 52,6 кв. метров, нежилому зданию 81,6 кв. метров.