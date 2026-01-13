Мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году. На что пойдут деньги?

В список работ входят очистка от снега проезжей части и покрытий, даление снежных валов, образующихся при очистке дорог, ликвидация зимней скользкости, приготовление и хранение противогололедных материалов.

Жители Краснодара второй день жалуются , что с улиц не убирают снег. При этом администрация Краснодара заключила контракт на содержание дорог на 700 млн рублей. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

13 января депутат Гордумы Краснодара Александр Сафронов прогулялся по центру кубанской столицы и заявил, что не увидел на улицах снегоуборочную технику и работников ЖКХ.

Это при том, что в 2026 году администрация заключила контракт на 1,6 млрд рублей с мусороуборочной компанией. Он частично предполагает очистку города от снега, а именно тротуаров.

«В общем, во время пути следов уборки последствий снегопада не заметил. Лично у меня полное ощущение, что наши чиновники во главе с мэром просто ждут, когда «оно само все растает», — подытожил Сафронов.