Мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году. На что пойдут деньги?
Краснодарская администрация потратит 700 млн рублей на содержание улиц
Жители Краснодара второй день жалуются, что с улиц не убирают снег. При этом администрация Краснодара заключила контракт на содержание дорог на 700 млн рублей. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.
В список работ входят очистка от снега проезжей части и покрытий, даление снежных валов, образующихся при очистке дорог, ликвидация зимней скользкости, приготовление и хранение противогололедных материалов.
13 января депутат Гордумы Краснодара Александр Сафронов прогулялся по центру кубанской столицы и заявил, что не увидел на улицах снегоуборочную технику и работников ЖКХ.
Это при том, что в 2026 году администрация заключила контракт на 1,6 млрд рублей с мусороуборочной компанией. Он частично предполагает очистку города от снега, а именно тротуаров.
«В общем, во время пути следов уборки последствий снегопада не заметил. Лично у меня полное ощущение, что наши чиновники во главе с мэром просто ждут, когда «оно само все растает», — подытожил Сафронов.
Как писали Юга.ру, 12 января аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада.