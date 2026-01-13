Мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году. На что пойдут деньги?

Жители Краснодара второй день жалуются, что с улиц не убирают снег. При этом администрация Краснодара заключила контракт на содержание дорог на 700 млн рублей. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

В список работ входят очистка от снега проезжей части и покрытий, даление снежных валов, образующихся при очистке дорог, ликвидация зимней скользкости, приготовление и хранение противогололедных материалов.

13 января депутат Гордумы Краснодара Александр Сафронов прогулялся по центру кубанской столицы и заявил, что не увидел на улицах снегоуборочную технику и работников ЖКХ.

Это при том, что в 2026 году администрация заключила контракт на 1,6 млрд рублей с мусороуборочной компанией. Он частично предполагает очистку города от снега, а именно тротуаров.

«В общем, во время пути следов уборки последствий снегопада не заметил. Лично у меня полное ощущение, что наши чиновники во главе с мэром просто ждут, когда «оно само все растает», — подытожил Сафронов.

Как писали Юга.ру, 12 января аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада. 

