В Краснодаре при подключении новостроек к электричеству украли 73,6% энергии

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В краснодарском ЖК «Калинино Парк» девять многоквартирных домов подключили к электричеству мощностью 360 кВт вместо 1365 кВт

12 января депутат краснодарской Гордумы Александр Сафронов сообщил, что получил письмо из Следственного комитета. Документ стал ответом на запрос, связанный с жалобой жителей ЖК «Калинино Парк» на улице Комарова.

Летом 2025 года краснодарцы писали, что им постоянно отключают электричество.

Читайте также:

Следственный комитет выяснил, что девять многоквартирных домов должны были подключить к электричеству мощностью 1365 кВт. Однако вместо этого высоткам дали только 360 кВт. То есть где-то «растворилось» 73,6% от необходимой жилому комплексу мощности.

«Это не позволяет надлежащим образом обеспечить качественную поставку электроэнергии из-за возникающей нагрузки и аварийного отключения подстанции, и влечет перебои в электроснабжении», — заявили в СК.

Как писали Юга.ру, в начале января десятки тысяч жителей Апшеронского района жили несколько дней без света и отопления.

ЖКХ Краснодар Следственный комитет Энергетика

Новости

Мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году. На что пойдут деньги?
Повреждены дома и промпредприятия. В Таганроге ввели режим ЧС и свободное посещение школ после атаки БПЛА
В Краснодарском крае прокуратура начала проверку из-за некачественной уборки снега
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру
В Краснодаре при подключении новостроек к электричеству украли 73,6% энергии
Краснодарский фонд «Открытая среда» запустил интерактивный телеграм-бот об инклюзии и аутизме

Лента новостей

Реклама на сайте