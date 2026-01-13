В Краснодаре при подключении новостроек к электричеству украли 73,6% энергии
В краснодарском ЖК «Калинино Парк» девять многоквартирных домов подключили к электричеству мощностью 360 кВт вместо 1365 кВт
12 января депутат краснодарской Гордумы Александр Сафронов сообщил, что получил письмо из Следственного комитета. Документ стал ответом на запрос, связанный с жалобой жителей ЖК «Калинино Парк» на улице Комарова.
Летом 2025 года краснодарцы писали, что им постоянно отключают электричество.
Следственный комитет выяснил, что девять многоквартирных домов должны были подключить к электричеству мощностью 1365 кВт. Однако вместо этого высоткам дали только 360 кВт. То есть где-то «растворилось» 73,6% от необходимой жилому комплексу мощности.
«Это не позволяет надлежащим образом обеспечить качественную поставку электроэнергии из-за возникающей нагрузки и аварийного отключения подстанции, и влечет перебои в электроснабжении», — заявили в СК.
Как писали Юга.ру, в начале января десятки тысяч жителей Апшеронского района жили несколько дней без света и отопления.