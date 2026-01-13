В Краснодаре при подключении новостроек к электричеству украли 73,6% энергии

В краснодарском ЖК «Калинино Парк» девять многоквартирных домов подключили к электричеству мощностью 360 кВт вместо 1365 кВт

12 января депутат краснодарской Гордумы Александр Сафронов сообщил, что получил письмо из Следственного комитета. Документ стал ответом на запрос, связанный с жалобой жителей ЖК «Калинино Парк» на улице Комарова.

Летом 2025 года краснодарцы писали, что им постоянно отключают электричество.