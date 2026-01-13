Жители потерпят? Почему власти Краснодара проигрывают битву со снегом

Политик Александр Сафронов считает, что коммунальный коллапс из-за снегопадов в Краснодаре и крае — следствие системной безответственности власти.

Новый год для Краснодарского края начался непросто. Жители Кубани с изумлением наблюдают полную беспомощность властей в борьбе со стихией. Недобрая шутка про чиновников, которые ждут, «как снег сам растает», стала народным мемом. Тем не менее ситуация несмешная и малоприятная. С начала года в Белореченском, Апшеронском и ряде других районов жители сидели несколько дней без света и воды, в том числе в сам новогодний праздник. Только ленивый не критиковал власти этих районов за провал в работе.

А сейчас два с лишним миллиона жителей краевой столицы [по данным Росстата на 1 января 2025 года, постоянное население Краснодара — 1 154 885 человек. — прим. Юга.ру] смотрят на беспомощность властей в ликвидации последствий снегопада. Спустя более чем сутки после начала непогоды дороги даже в самом центре Краснодара остаются в непотребном виде. А на городской периферии и вовсе полный транспортный коллапс. Видео с провалившимися в ямы двумя школьными автобусами облетело уже все крупные городские паблики.

Лично пройдя в понедельник по самому центру города, в том числе по Красной, автор этих строк удостоверился в полном отсутствии следов уборки. Не посыпаны песком были тротуары даже на магистральных улицах центра Краснодара, а о состоянии дорожного полотна и говорить не приходится. Нелепые оправдания мэра и его подчиненных о том, что уборке улиц мешает поток машин и пешеходов, закономерно вызвали со стороны горожан шквал насмешек. Но почему так? Почему власти так беспомощны в борьбе со стихией? Неужели сложно организовать нормальную работу по уборке снега? Неужели чиновники во главе с мэром Евгением Наумовым не могут призвать к ответу подрядчиков, которые получают сотни миллионов бюджетных средств? Ответ очевиден: мэр Наумов и его чиновники, которые сейчас возглавляют Краснодар, не могут ни организовать работу, ни добиться от подрядчиков качественного исполнения контрактов.

© Фото Валерии Дульской, Юга.ру

Как мне видится, тут две основные причины. Первая причина — это тотальная безответственность руководителей, причем безответственность в самом прямом смысле: никто из них не отвечает за результаты своего труда. Как бы плохо ни было на дорогах Краснодара, эта ситуация никак не отражается на карьерных перспективах мэра и его замов. То, что в Краснодаре будет снегопад, чиновники узнали за несколько дней, но это обстоятельство совершенно не заставило их подготовиться к удару погоды. Почему? Да потому что по-настоящему им это все безразлично, не переживают они ни за город, ни за его жителей. Народ мэра не выбирал, его фактически назначил губернатор, вот перед ним и страх, и ответственность. Обратите внимание, как власти во главе с мэром ведут себя в ситуации с проектом застройки набережной Юбилейного, — они ведь демонстративно плюют на мнение жителей. И причина этого наплевательства мной обозначена.

То же самое и в районах. Когда 2 января наша волонтерская бригада выдвинулась на помощь жителям пострадавшего от снега Белореченского района, мы с удивлением узнали, что жителей никто не предупредил о предстоящей непогоде. На сайте администрации и в соцсетях главы района Сергей Сидоренко ни слова о подготовке к непогоде! Ну разве трудно было написать людям, чтобы запаслись водой, зарядили аккумуляторы, ведь идет стихия. Но… Ничего такого не было. Почему? Да неинтересно им, другими делами заняты. Уже за одно то, что подготовка к снегопаду была провалена, губернатор Кондратьев должен был сделать кадровые выводы, но ничего такого мы не наблюдаем. Чего бояться мэру Краснодара, если выборов мэра нет, а начальник на подобные провалы не реагирует? Правильно: ничего. Ну а жители потерпят. Вторая причина сложившейся печальной ситуации в Краснодаре с ликвидацией последствий снегопада — коррупция в системе власти. Результатом дикой коррупции является тотальная деградация технических систем жизнеобеспечения города. Вчера в своем телеграм-канале «Красный темник» я опубликовал ответ Следственного комитета на мое обращение по одному из ЖК в Краснодаре. Не вдаваясь в подробности, скажу, что девять многоквартирных домов построили и должны были подключить к энергосети мощностью 1365 кВт. А вместо этого подключили всего 360 кВт. То есть более мегаватта электроэнергии растворилось где-то в «лесах кубанской коррупции».