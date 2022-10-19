«Уверен, что справитесь с новыми вызовами». Евгений Наумов стал единственным известным претендентом на должность мэра Краснодара

Вениамин Кондратьев одобрил решение своего заместителя Евгения Наумова стать участником конкурса на должность мэра Краснодара. Об этом 19 октября сообщил официальный портал администрации края. Губернатор очертил задачи, которые стоят перед краевой столицей и её будущим руководителем, отметил большой опыт Наумова на административной работе.

«Неделю назад мы уже обсуждали вопрос о переходе на работу в мэрию Краснодара, я одобрил ваше участие в конкурсе на пост главы. Еще раз хочу поддержать ваше решение. Уверен, что справитесь с новыми вызовами. У вас большой опыт работы в городской и краевой администрации на разных должностях — вы не понаслышке знаете проблемы краевого центра», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Наумов, в свою очередь, отметил, что Краснодар его родной город, а сам он готов к ответственной работе.

«Важно создавать комфортные условия для жизни. Понимаю, что первоочередные задачи — перелистнуть страницу с проблемами обманутых дольщиков, продолжить строительство школ, детских садов, поликлиник, которые так ждут краснодарцы. Спасибо вам за доверие», — отметил Евгений Наумов.

Кресло мэра Краснодара остается вакантным с конца августа нынешнего года. Тогда прежний градоначальник Андрей Алексеенко ушел в отставку. Он возглавил Совет министров администрации Харьковской области. Тогда Краснодарский край взял шефство над этой территорией.

Андрей Алексеенко возглавил администрацию Краснодара в ноябре 2021-го. За месяц до этого Вениамин Кондратьев предложил тогда своему первому заместителю Алексеенко участвовать в конкурсе на должность мэра Краснодара. Нынешняя встреча с Евгением Наумовым и прошлогодняя с Андреем Алексеенко на портале администрации сопровождаются похожими фотографиями.