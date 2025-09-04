В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными. Где именно?

В Краснодаре появятся 76 новых платных парковок. Почти все стоянки находятся в спальных районах

1 сентября на сайте мэрии Краснодара опубликовали проект постановления с изменениями в перечне платных муниципальных парковок. В городе хотят сделать еще 76 платных машиномест. В основном документе от 25 марта 2025 года указано 358 таких улиц, а теперь их будет 434.



Согласно постановлению, в некоторых спальных районах платными планируют сделать практически все основные улицы. В Юбилейном микрорайоне —обе стороны проспекта Чекистов, Платанового бульвара, улиц 70-летия Октября и Думенко. В Фестивальном платными могут стать проспект Константина Образцова, улицы Совхозная, Казбекская, Эльбрусская, Памяти Чернобыльцев и Яна Полуяна, а на Гидрострое — улицы Игнатова, Невкипелого, Благоева, Трудовой Славы, Гидростроителей и проспект Знаменского.

Читайте также: Власти Краснодара рассчитывают получить в бюджет города порядка 1 млрд рублей за парковки

Помимо этого, нельзя будет бесплатно парковаться на некоторых центральных улицах и микрорайонах ЗИП, ХБК, Табачка, КСК, Горогороды, Дубинка, Черемушки, Петра Метальникова и Школьный. Полный список улиц Краснодара, где хотят сделать новые платные парковки:

Центральный округ по обеим сторонам улицы Ковтюха, от Димитрова до Шевченко;

по обеим сторонам улицы Бургасской, от Старокубанской до Айвазовского;

по обеим сторонам улицы Старокубанской, от Ставропольской до Воронежской;

По обеим сторонам улицы КИМ, от Степана Разина до Таманской;

четная сторона улицы Гудимы, от переулка Насыпного до Мира;

четная сторона улицы Мира, от Гудимы до Суворова;

четная сторона переулка Крестьянского, от Митрофана Седина до Коммунаров;

по обеим сторонам улицы Ипподромной, от Передовой до Чернышевского;

по обеим сторонам проезда 2-го Короленко, от Шмидта до Володарского;

четная сторона улицы Мира, в районе дома № 90;

по обеим сторонам улицы Садовой, от Гражданской до МОПР;

по обеим сторонам улицы Промышленной, от Садовой до Володарского;

по обеим сторонам улицы Володарского, от Тихорецкой до Щорса;

по обеим сторонам улицы Тихорецкой, от Володарского до Северной.

Карасунский округ по обеим сторонам улицы Стасова, от Селезнева до Уральской;

по обеим сторонам улицы Алтайской, от Днепровской до Селезнева;

по обеим сторонам улицы Симферопольской, от Новороссийской до Демуса;

по обеим сторонам улицы Игнатова, от Мачуги до Трудовой Славы;

по обеим сторонам Невкипелого, от Автолюбителей до Снесарева;

по обеим сторонам улицы Дмитрия Благоева, от Мачуги до Гидростроителей;

по обеим сторонам улицы Трудовой Славы, от Автолюбителей до Дмитрия Благоева;

по обеим сторонам улицы Гидростроителей, от Автолюбителей до Дмитрия Благоева;

по обеим сторонам проспекта Писателя Знаменского;

по обеим сторонам улицы Онежской, от Уральской до Восточной;

по обеим сторонам улицы Текстильной, от Уральской до Магистральной;

по обеим сторонам улицы Просторной, от Дежнева до Симферопольской;

по обеим сторонам улицы Бородинской, от Мачуги до Горячеключевской;

по обеим сторонам улицы Камвольной, от Молодежной до. Фабричной;

нечетная сторона улицы Фабричной, от Первомайской до Онежской.

Западный округ по обеим сторонам улицы Береговой, от Кубанской Набережной до дома № 31;

нечетная сторона улицы 2-я Линия Нефтяников, от Федора Лузана до Строителей;

по обеим сторонам улицы Строителей, от 3-й Линии Нефтяников до 2-й Линии Нефтяников;

нечетная сторона улицы Красной, от Володи Головатого до Калинина;

нечетная сторона улицы Захарова, от Станкостроительной до Индустриальной;

по обеим сторонам улицы Тургенева, от Дзержинского до Яна Полуяна;

четная сторона улицы Хакурате, от Рашпилевской до Красной;

четная сторона улицы Кубанская Набережная, от Гоголя до Тургенева;

по обеим сторонам улицы Кожевенной, от Каляева до дома № 56;

четная сторона улицы Каляева, от Минской до Алма-Атинской;

по обеим сторонам проспекта Чекистов;

по обеим сторонам улицы Думенко, от 70-летия Октября до проспекта Чекистов;

по обеим сторонам бульвара Платанового;

по обеим сторонам улицы 70-летия Октября;

по обеим сторонам улицы Алма-Атинской, от 70-летия Октября до Академика Трубилина;

по обеим сторонам улицы Академика Трубилина, от Алма-Атинской до Красных Партизан;

нечетная сторона улицы Буденного, от Кирова до Фрунзе;

по обеим сторонам улицы Карла Маркса, от Калинина до Володи Головатого;

четная сторона улицы Гаврилова, от переулка Ключевского до Рашпилевской;

по обеим сторонам проезда 1-го Ведомственного;

нечетная сторона улицы Офицерской, от дома № 45 до Шоссе Нефтяников;

по обеим сторонам улицы Пластунской, от Рылеева до Красных Партизан;

по обеим сторонам улицы Рашпилевской, от Одесской до Морской;

по обеим сторонам улицы Морской, от Рашпилевской до Дзержинского;

по обеим сторонам улицы Рылеева, от Братьев Игнатовых до Брюсова;

по обеим сторонам улицы Гимназической, от Октябрьской до Красной;

по обеим сторонам улицы Рашпилевской, от Морской до Дзержинского.

Прикубанский округ по обеим сторонам улицы Карякина, от Московской до Байбакова;

по обеим сторонам улицы Байбакова, от Солнечной до Зиповской;

по обеим сторонам улицы Красных Партизан, от Академика Трубилина до Сочинской;

по обеим сторонам улицы Петра Метальникова, от Ростовское Шоссе до Московской;

по обеим сторонам улицы Сергея Есенина, от Гомельской до Петра Метальникова;

четная сторона улицы Дзержинского, от Грибоедова до Кореновской;

по обеим сторонам улицы Школьной, от Восточно-Кругликовской до Филатова;

по обеим сторонам улицы Первомайской, от Чернышевского до Российской;

по обеим сторонам улицы Ковалева, от Атарбекова до проспекта Константина Образцова;

по обеим сторонам улицы Совхозной, от Атарбекова до проспекта Константина Образцова;

по обеим сторонам улицы Анисовой, от Садоводов до Совхозной;

четная сторона улицы Яркой, в районе дома № 40;

по обеим сторонам улицы Казбекской, от дома № 17 до улицы Ковалева;

по обеим сторонам улицы Скрябина, от Яна Полуяна до Казбекской;

по обеим сторонам улицы Яна Полуяна, от Ковалева до Тургенева;

по обеим сторонам улицы Коржнева, от Яна Полуяна до дома № 27 по проспекту Константина Образцова;

по обеим сторонам улицы Тополиная Аллея;

по обеим сторонам проспекта Константина Образцова;

по обеим сторонам улицы Эльбрусской;

по обеим сторонам улицы Памяти Чернобыльцев.

В постановлении также указано, что проект уже прошел антикоррупционную экспертизу. Время платной парковки по указанным адресам — с 8:00 до 20:00, а в остальные часы плата за стоянку автомобилей взиматься не будет. Стоимость будет зависеть от тарифной зоны и составит от 30 до 60 рублей в час. Напомним, что в конце мая власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут.