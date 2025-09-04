В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными. Где именно?

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре появятся 76 новых платных парковок. Почти все стоянки находятся в спальных районах

1 сентября на сайте мэрии Краснодара опубликовали проект постановления с изменениями в перечне платных муниципальных парковок. В городе хотят сделать еще 76 платных машиномест. В основном документе от 25 марта 2025 года указано 358 таких улиц, а теперь их будет 434.

Согласно постановлению, в некоторых спальных районах платными планируют сделать практически все основные улицы. В Юбилейном микрорайоне —обе стороны проспекта Чекистов, Платанового бульвара, улиц 70-летия Октября и Думенко. В Фестивальном платными могут стать проспект Константина Образцова, улицы Совхозная, Казбекская, Эльбрусская, Памяти Чернобыльцев и Яна Полуяна, а на Гидрострое — улицы Игнатова, Невкипелого, Благоева, Трудовой Славы, Гидростроителей и проспект Знаменского.

Помимо этого, нельзя будет бесплатно парковаться на некоторых центральных улицах и микрорайонах ЗИП, ХБК, Табачка, КСК, Горогороды, Дубинка, Черемушки, Петра Метальникова и Школьный.

Полный список улиц Краснодара, где хотят сделать новые платные парковки:

Центральный округ
  • по обеим сторонам улицы Ковтюха, от Димитрова до Шевченко;
  • по обеим сторонам улицы Бургасской, от Старокубанской до Айвазовского;
  • по обеим сторонам улицы Старокубанской, от Ставропольской до Воронежской;
  • По обеим сторонам улицы КИМ, от Степана Разина до Таманской;
  • четная сторона улицы Гудимы, от переулка Насыпного до Мира;
  • четная сторона улицы Мира, от Гудимы до Суворова;
  • четная сторона переулка Крестьянского, от Митрофана Седина до Коммунаров;
  • по обеим сторонам улицы Ипподромной, от Передовой до Чернышевского;
  • по обеим сторонам проезда 2-го Короленко, от Шмидта до Володарского;
  • четная сторона улицы Мира, в районе дома № 90;
  • по обеим сторонам улицы Садовой, от Гражданской до МОПР;
  • по обеим сторонам улицы Промышленной, от Садовой до Володарского;
  • по обеим сторонам улицы Володарского, от Тихорецкой до  Щорса;
  • по обеим сторонам улицы Тихорецкой, от Володарского до Северной.
Карасунский округ
  • по обеим сторонам улицы Стасова, от Селезнева до Уральской;
  • по обеим сторонам улицы Алтайской, от Днепровской до Селезнева;
  • по обеим сторонам улицы Симферопольской, от Новороссийской до Демуса;
  • по обеим сторонам улицы Игнатова, от Мачуги до Трудовой Славы;
  • по обеим сторонам Невкипелого, от Автолюбителей до Снесарева;
  • по обеим сторонам улицы Дмитрия Благоева, от Мачуги до Гидростроителей;
  • по обеим сторонам улицы Трудовой Славы, от Автолюбителей до Дмитрия Благоева;
  • по обеим сторонам улицы Гидростроителей, от Автолюбителей до Дмитрия Благоева;
  • по обеим сторонам проспекта Писателя Знаменского;
  • по обеим сторонам улицы Онежской, от Уральской до Восточной;
  • по обеим сторонам улицы Текстильной, от Уральской до Магистральной;
  • по обеим сторонам улицы Просторной, от Дежнева до Симферопольской;
  • по обеим сторонам улицы Бородинской, от Мачуги до Горячеключевской;
  • по обеим сторонам улицы Камвольной, от Молодежной до. Фабричной;
  • нечетная сторона улицы Фабричной, от Первомайской до Онежской.
Западный округ
  • по обеим сторонам улицы Береговой, от Кубанской Набережной до дома № 31;
  • нечетная сторона улицы 2-я Линия Нефтяников, от Федора Лузана до Строителей;
  • по обеим сторонам улицы Строителей, от 3-й Линии Нефтяников до 2-й Линии Нефтяников;
  • нечетная сторона улицы Красной, от Володи Головатого до Калинина;
  • нечетная сторона улицы Захарова, от Станкостроительной до Индустриальной;
  • по обеим сторонам улицы Тургенева, от Дзержинского до Яна Полуяна;
  • четная сторона улицы Хакурате, от Рашпилевской до Красной;
  • четная сторона улицы Кубанская Набережная, от Гоголя до Тургенева;
  • по обеим сторонам улицы Кожевенной, от Каляева до дома № 56;
  • четная сторона улицы Каляева, от Минской до Алма-Атинской;
  • по обеим сторонам проспекта Чекистов;
  • по обеим сторонам улицы Думенко, от 70-летия Октября до проспекта Чекистов;
  • по обеим сторонам бульвара Платанового;
  • по обеим сторонам улицы 70-летия Октября;
  • по обеим сторонам улицы Алма-Атинской, от 70-летия Октября до Академика Трубилина;
  • по обеим сторонам улицы Академика Трубилина, от Алма-Атинской до Красных Партизан;
  • нечетная сторона улицы Буденного, от Кирова до Фрунзе;
  • по обеим сторонам улицы Карла Маркса, от Калинина до Володи Головатого;
  • четная сторона улицы Гаврилова, от переулка Ключевского до Рашпилевской;
  • по обеим сторонам проезда 1-го Ведомственного;
  • нечетная сторона улицы Офицерской, от дома № 45 до Шоссе Нефтяников;
  • по обеим сторонам улицы Пластунской, от Рылеева до Красных Партизан;
  • по обеим сторонам улицы Рашпилевской, от Одесской до Морской;
  • по обеим сторонам улицы Морской, от Рашпилевской до Дзержинского;
  • по обеим сторонам улицы Рылеева, от Братьев Игнатовых до Брюсова;
  • по обеим сторонам улицы Гимназической, от Октябрьской до Красной;
  • по обеим сторонам улицы Рашпилевской, от Морской до Дзержинского.
Прикубанский округ
  • по обеим сторонам улицы Карякина, от Московской до Байбакова;
  • по обеим сторонам улицы Байбакова, от Солнечной до Зиповской;
  • по обеим сторонам улицы Красных Партизан, от Академика Трубилина до Сочинской;
  • по обеим сторонам улицы Петра Метальникова, от Ростовское Шоссе до Московской;
  • по обеим сторонам улицы Сергея Есенина, от Гомельской до Петра Метальникова;
  • четная сторона улицы Дзержинского, от Грибоедова до Кореновской;
  • по обеим сторонам улицы Школьной, от Восточно-Кругликовской до Филатова;
  • по обеим сторонам улицы Первомайской, от Чернышевского до Российской;
  • по обеим сторонам улицы Ковалева, от Атарбекова до проспекта Константина Образцова;
  • по обеим сторонам улицы Совхозной, от Атарбекова до проспекта Константина Образцова;
  • по обеим сторонам улицы Анисовой, от Садоводов до Совхозной;
  • четная сторона улицы Яркой, в районе дома № 40;
  • по обеим сторонам улицы Казбекской, от дома № 17 до улицы Ковалева;
  • по обеим сторонам улицы Скрябина, от Яна Полуяна до Казбекской;
  • по обеим сторонам улицы Яна Полуяна, от Ковалева до Тургенева;
  • по обеим сторонам улицы Коржнева, от Яна Полуяна до дома № 27 по проспекту Константина Образцова;
  • по обеим сторонам улицы Тополиная Аллея;
  • по обеим сторонам проспекта Константина Образцова;
  • по обеим сторонам улицы Эльбрусской;
  • по обеим сторонам улицы Памяти Чернобыльцев.

В постановлении также указано, что проект уже прошел антикоррупционную экспертизу.

Время платной парковки по указанным адресам — с 8:00 до 20:00, а в остальные часы плата за стоянку автомобилей взиматься не будет. Стоимость будет зависеть от тарифной зоны и составит от 30 до 60 рублей в час. Напомним, что в конце мая власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут.

Как писали Юга.ру, власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей.

