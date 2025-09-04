В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными. Где именно?
В Краснодаре появятся 76 новых платных парковок. Почти все стоянки находятся в спальных районах
1 сентября на сайте мэрии Краснодара опубликовали проект постановления с изменениями в перечне платных муниципальных парковок. В городе хотят сделать еще 76 платных машиномест. В основном документе от 25 марта 2025 года указано 358 таких улиц, а теперь их будет 434.
Согласно постановлению, в некоторых спальных районах платными планируют сделать практически все основные улицы. В Юбилейном микрорайоне —обе стороны проспекта Чекистов, Платанового бульвара, улиц 70-летия Октября и Думенко. В Фестивальном платными могут стать проспект Константина Образцова, улицы Совхозная, Казбекская, Эльбрусская, Памяти Чернобыльцев и Яна Полуяна, а на Гидрострое — улицы Игнатова, Невкипелого, Благоева, Трудовой Славы, Гидростроителей и проспект Знаменского.
Помимо этого, нельзя будет бесплатно парковаться на некоторых центральных улицах и микрорайонах ЗИП, ХБК, Табачка, КСК, Горогороды, Дубинка, Черемушки, Петра Метальникова и Школьный.
Полный список улиц Краснодара, где хотят сделать новые платные парковки:
- по обеим сторонам улицы Ковтюха, от Димитрова до Шевченко;
- по обеим сторонам улицы Бургасской, от Старокубанской до Айвазовского;
- по обеим сторонам улицы Старокубанской, от Ставропольской до Воронежской;
- По обеим сторонам улицы КИМ, от Степана Разина до Таманской;
- четная сторона улицы Гудимы, от переулка Насыпного до Мира;
- четная сторона улицы Мира, от Гудимы до Суворова;
- четная сторона переулка Крестьянского, от Митрофана Седина до Коммунаров;
- по обеим сторонам улицы Ипподромной, от Передовой до Чернышевского;
- по обеим сторонам проезда 2-го Короленко, от Шмидта до Володарского;
- четная сторона улицы Мира, в районе дома № 90;
- по обеим сторонам улицы Садовой, от Гражданской до МОПР;
- по обеим сторонам улицы Промышленной, от Садовой до Володарского;
- по обеим сторонам улицы Володарского, от Тихорецкой до Щорса;
- по обеим сторонам улицы Тихорецкой, от Володарского до Северной.
- по обеим сторонам улицы Стасова, от Селезнева до Уральской;
- по обеим сторонам улицы Алтайской, от Днепровской до Селезнева;
- по обеим сторонам улицы Симферопольской, от Новороссийской до Демуса;
- по обеим сторонам улицы Игнатова, от Мачуги до Трудовой Славы;
- по обеим сторонам Невкипелого, от Автолюбителей до Снесарева;
- по обеим сторонам улицы Дмитрия Благоева, от Мачуги до Гидростроителей;
- по обеим сторонам улицы Трудовой Славы, от Автолюбителей до Дмитрия Благоева;
- по обеим сторонам улицы Гидростроителей, от Автолюбителей до Дмитрия Благоева;
- по обеим сторонам проспекта Писателя Знаменского;
- по обеим сторонам улицы Онежской, от Уральской до Восточной;
- по обеим сторонам улицы Текстильной, от Уральской до Магистральной;
- по обеим сторонам улицы Просторной, от Дежнева до Симферопольской;
- по обеим сторонам улицы Бородинской, от Мачуги до Горячеключевской;
- по обеим сторонам улицы Камвольной, от Молодежной до. Фабричной;
- нечетная сторона улицы Фабричной, от Первомайской до Онежской.
- по обеим сторонам улицы Береговой, от Кубанской Набережной до дома № 31;
- нечетная сторона улицы 2-я Линия Нефтяников, от Федора Лузана до Строителей;
- по обеим сторонам улицы Строителей, от 3-й Линии Нефтяников до 2-й Линии Нефтяников;
- нечетная сторона улицы Красной, от Володи Головатого до Калинина;
- нечетная сторона улицы Захарова, от Станкостроительной до Индустриальной;
- по обеим сторонам улицы Тургенева, от Дзержинского до Яна Полуяна;
- четная сторона улицы Хакурате, от Рашпилевской до Красной;
- четная сторона улицы Кубанская Набережная, от Гоголя до Тургенева;
- по обеим сторонам улицы Кожевенной, от Каляева до дома № 56;
- четная сторона улицы Каляева, от Минской до Алма-Атинской;
- по обеим сторонам проспекта Чекистов;
- по обеим сторонам улицы Думенко, от 70-летия Октября до проспекта Чекистов;
- по обеим сторонам бульвара Платанового;
- по обеим сторонам улицы 70-летия Октября;
- по обеим сторонам улицы Алма-Атинской, от 70-летия Октября до Академика Трубилина;
- по обеим сторонам улицы Академика Трубилина, от Алма-Атинской до Красных Партизан;
- нечетная сторона улицы Буденного, от Кирова до Фрунзе;
- по обеим сторонам улицы Карла Маркса, от Калинина до Володи Головатого;
- четная сторона улицы Гаврилова, от переулка Ключевского до Рашпилевской;
- по обеим сторонам проезда 1-го Ведомственного;
- нечетная сторона улицы Офицерской, от дома № 45 до Шоссе Нефтяников;
- по обеим сторонам улицы Пластунской, от Рылеева до Красных Партизан;
- по обеим сторонам улицы Рашпилевской, от Одесской до Морской;
- по обеим сторонам улицы Морской, от Рашпилевской до Дзержинского;
- по обеим сторонам улицы Рылеева, от Братьев Игнатовых до Брюсова;
- по обеим сторонам улицы Гимназической, от Октябрьской до Красной;
- по обеим сторонам улицы Рашпилевской, от Морской до Дзержинского.
- по обеим сторонам улицы Карякина, от Московской до Байбакова;
- по обеим сторонам улицы Байбакова, от Солнечной до Зиповской;
- по обеим сторонам улицы Красных Партизан, от Академика Трубилина до Сочинской;
- по обеим сторонам улицы Петра Метальникова, от Ростовское Шоссе до Московской;
- по обеим сторонам улицы Сергея Есенина, от Гомельской до Петра Метальникова;
- четная сторона улицы Дзержинского, от Грибоедова до Кореновской;
- по обеим сторонам улицы Школьной, от Восточно-Кругликовской до Филатова;
- по обеим сторонам улицы Первомайской, от Чернышевского до Российской;
- по обеим сторонам улицы Ковалева, от Атарбекова до проспекта Константина Образцова;
- по обеим сторонам улицы Совхозной, от Атарбекова до проспекта Константина Образцова;
- по обеим сторонам улицы Анисовой, от Садоводов до Совхозной;
- четная сторона улицы Яркой, в районе дома № 40;
- по обеим сторонам улицы Казбекской, от дома № 17 до улицы Ковалева;
- по обеим сторонам улицы Скрябина, от Яна Полуяна до Казбекской;
- по обеим сторонам улицы Яна Полуяна, от Ковалева до Тургенева;
- по обеим сторонам улицы Коржнева, от Яна Полуяна до дома № 27 по проспекту Константина Образцова;
- по обеим сторонам улицы Тополиная Аллея;
- по обеим сторонам проспекта Константина Образцова;
- по обеим сторонам улицы Эльбрусской;
- по обеим сторонам улицы Памяти Чернобыльцев.
В постановлении также указано, что проект уже прошел антикоррупционную экспертизу.
Время платной парковки по указанным адресам — с 8:00 до 20:00, а в остальные часы плата за стоянку автомобилей взиматься не будет. Стоимость будет зависеть от тарифной зоны и составит от 30 до 60 рублей в час. Напомним, что в конце мая власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут.
Как писали Юга.ру, власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей.