Компания депутата ЗСК, строящая дороги и мосты в Краснодарском крае, перешла государству

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

ГК «СтройЮгРегион» депутата ЗСК Александра Карпенко перешла в собственность Российской Федерации

25 февраля депутат ЗСК Александр Карпенко сообщил в своем телеграм-канале, что право собственности на юридические лица ГК «СтройЮгРегион» перешло к РФ. По его словам, за 15 лет группа построила и ввела в эксплуатацию более 250 объектов.

Среди знаковых объектов депутат назвал Джубгинскую развязку, путепровод на Сухумском шоссе в Новороссийске, обход Геленджика, Яблоновский мост, мост Чемитоквадже, участки М-4 «Дон» и площадки ВЭУ в Ставропольском крае и Адыгее. Он отметил, что на реализации у группы остаются 54 объекта, которые необходимо построить и сдать в эксплуатацию.

Эффект Нерона:

Александра Карпенко избрали депутатом ЗСК в 2022 году. Сейчас «СтройЮгРегион» занимает первое место в списке компаний по объемам государственных закупок. В 2025 году она получила 11,6 млрд рублей из бюджета региона.

«СтройЮгРегион» заканчивала строительство подземного перехода на Красных Партизан. 4 июля 2025 года с компанией заключили контракт на строительство двухуровневой развязки на Володарского и Тихорецкой за 4 млрд 468 млн рублей. Другая компания депутата ЗСК — «Основа» — ремонтирует Тургеневский мост за 1,2 млрд рублей. Отметим, что в январе фирма уже получила штраф 4,5 млн рублей за срыв сроков.

Напомним, что Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, который получал миллиарды на откатах от дорожников Кубани. Ответчиками по иску также выступают действующие депутаты Госдумы Андрей Дорошенко и ЗСК Александр Карпенко, а также нынешний министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев.

Как писали Юга.ру, в феврале суд Сочи конфисковал имущество Вадима Вороновского, экс-депутатов Андрея Дорошенко и Александра Карпенко и подконтрольных им лиц на 22 млрд рублей.

Автомобили Дороги ЗСК Коррупция Краснодар Мошенничество Строительство Чиновники

Новости

Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для женщин
В Краснодарском крае в первый день весны будет до +12 °С тепла
Туристы из Краснодара застряли в Дубае из-за отмененных рейсов
В Краснодаре послушают британский винил и обсудят один из альбомов рок-группы Genesis
Чемпионат по чтению вслух, встречи с писателями и «книжный зомбиленд». В Ростове пройдет фестиваль «Весна-на-Дону»
В Краснодаре пройдет День некоммерческих организаций со встречей с волонтерами, свопом и ярмаркой

Лента новостей

Бердвотчинг в Краснодаре
27 февраля, 13:29
Бердвотчинг в Краснодаре
Как выглядит «космическая сверхкряква», почему кубанские «пингвины» летают и чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого
«Мужчины в основном неухоженные, но нарасхват»
27 февраля, 09:45
«Мужчины в основном неухоженные, но нарасхват»
Как старейшая служба знакомств Краснодара живет вопреки «засилью интернета»
«Магазины превратились в музеи вещей»
27 февраля, 12:15 Реклама
«Магазины превратились в музеи вещей»
Как 2000 предпринимателей искали будущее онлайн-торговли на Альфа-Конфе Ecom в Краснодаре

Реклама на сайте