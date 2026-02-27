Компания депутата ЗСК, строящая дороги и мосты в Краснодарском крае, перешла государству

25 февраля депутат ЗСК Александр Карпенко сообщил в своем телеграм-канале, что право собственности на юридические лица ГК «СтройЮгРегион» перешло к РФ. По его словам, за 15 лет группа построила и ввела в эксплуатацию более 250 объектов. Среди знаковых объектов депутат назвал Джубгинскую развязку, путепровод на Сухумском шоссе в Новороссийске, обход Геленджика, Яблоновский мост, мост Чемитоквадже, участки М-4 «Дон» и площадки ВЭУ в Ставропольском крае и Адыгее. Он отметил, что на реализации у группы остаются 54 объекта, которые необходимо построить и сдать в эксплуатацию.

Александра Карпенко избрали депутатом ЗСК в 2022 году. Сейчас «СтройЮгРегион» занимает первое место в списке компаний по объемам государственных закупок. В 2025 году она получила 11,6 млрд рублей из бюджета региона.



«СтройЮгРегион» заканчивала строительство подземного перехода на Красных Партизан. 4 июля 2025 года с компанией заключили контракт на строительство двухуровневой развязки на Володарского и Тихорецкой за 4 млрд 468 млн рублей. Другая компания депутата ЗСК — «Основа» — ремонтирует Тургеневский мост за 1,2 млрд рублей. Отметим, что в январе фирма уже получила штраф 4,5 млн рублей за срыв сроков.



Напомним, что Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, который получал миллиарды на откатах от дорожников Кубани. Ответчиками по иску также выступают действующие депутаты Госдумы Андрей Дорошенко и ЗСК Александр Карпенко, а также нынешний министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев.