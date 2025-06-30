«Потеряли по дороге». В Краснодаре вместо семи обещанных школ построили только две

29 июня депутат городской Думы Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре к 1 сентября успеют сдать в эксплуатацию только две школы на улице Командорской и в станице Елизаветинской. По словам депутата, открытие еще трех учебных заведений на улицах Обрывной, Григория Пономаренко и в поселке Березовом перенесли на декабрь.

Напомним, что в январе 2025 года мэр Краснодара пообещал открыть к 1 сентября семь новых школ. Как рассказал Сафонов, в мае из ответа департамента строительства стало известно, что учреждений будет шесть. А недавно выяснилось, что в городе появятся всего пять школ на 8 325 учеников.



Депутат направил запрос в администрацию Краснодара с просьбой разъяснить, «где потерялись строящиеся школы».



«Мы к середине года подошли, а потеряли по дороге уже две школы. Что же будет дальше?», — написал Сафонов в соцсетях.