«Потеряли по дороге». В Краснодаре вместо семи обещанных школ построили только две
К 1 сентября 2025 года в Краснодаре откроют две школы вместо обещанных семи
29 июня депутат городской Думы Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре к 1 сентября успеют сдать в эксплуатацию только две школы на улице Командорской и в станице Елизаветинской.
По словам депутата, открытие еще трех учебных заведений на улицах Обрывной, Григория Пономаренко и в поселке Березовом перенесли на декабрь.
Читайте также:
Напомним, что в январе 2025 года мэр Краснодара пообещал открыть к 1 сентября семь новых школ. Как рассказал Сафонов, в мае из ответа департамента строительства стало известно, что учреждений будет шесть. А недавно выяснилось, что в городе появятся всего пять школ на 8 325 учеников.
Депутат направил запрос в администрацию Краснодара с просьбой разъяснить, «где потерялись строящиеся школы».
«Мы к середине года подошли, а потеряли по дороге уже две школы. Что же будет дальше?», — написал Сафонов в соцсетях.
Ранее Юга.ру публиковали материал, в котором краснодарская учительница рассказала о буднях своей профессии. Ее доход составляет не больше 35-40 тыс. рублей в месяц.