«Потеряли по дороге». В Краснодаре вместо семи обещанных школ построили только две

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

К 1 сентября 2025 года в Краснодаре откроют две школы вместо обещанных семи

29 июня депутат городской Думы Александр Сафронов сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре к 1 сентября успеют сдать в эксплуатацию только две школы на улице Командорской и в станице Елизаветинской. 

По словам депутата, открытие еще трех учебных заведений на улицах Обрывной, Григория Пономаренко и в поселке Березовом перенесли на декабрь.

Читайте также:

Напомним, что в январе 2025 года мэр Краснодара пообещал открыть к 1 сентября семь новых школ. Как рассказал Сафонов, в мае из ответа департамента строительства стало известно, что учреждений будет шесть. А недавно выяснилось, что в городе появятся всего пять школ на 8 325 учеников.

Депутат направил запрос в администрацию Краснодара с просьбой разъяснить, «где потерялись строящиеся школы».

«Мы к середине года подошли, а потеряли по дороге уже две школы. Что же будет дальше?», — написал Сафонов в соцсетях.

Ранее Юга.ру публиковали материал, в котором краснодарская учительница рассказала о буднях своей профессии. Ее доход составляет не больше 35-40 тыс. рублей в месяц.

Благоустройство Инфраструктура Краснодар Строительство Школа Школьники

Новости

В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гонка» с Крисом Хемсвортом. В основе истории лежит реальная трагедия
«Потеряли по дороге». В Краснодаре вместо семи обещанных школ построили только две
Ученые Ставрополя научились делать фары и прожекторы из керамики
В Новороссийске жители квартир, пострадавших от атаки БПЛА, два месяца ждут помощи от властей
В Краснодаре стоимость билетов на концерт «Ленинграда» доходит до 20 тыс. рублей, Zivert — до 25 тыс. рублей
«Издалека похожа на настоящую». Туристы считают, что на нудистском пляже под Сочи установили поддельные камеры

Лента новостей

«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
27 июня, 11:00
«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
Как теневой рынок искажает данные о стоимости погребения в Краснодарском крае и Адыгее
Ключ дома моего
Сегодня, 09:30 Реклама
Ключ дома моего
Как «Ростелеком» помогает и жильцам, и управляющим компаниям
В краснодарских трамваях и троллейбусах с кондиционерами двери перестанут открываться сами
Вчера, 18:55
В краснодарских трамваях и троллейбусах с кондиционерами двери перестанут открываться сами

Реклама на сайте