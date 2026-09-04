Тонкая голубая линия. Что не так с платными парковками в Краснодаре

Одним из любимых и традиционных мест для парковки произвольной длительности в центре микрорайона является ТРЦ «Новый Горизонт» — в нем есть и большой супермаркет, куда заезжают за покупками, и различные фастфуд-кофейни, и бутики с одеждой, и даже небольшой кинотеатр. То есть стоять от получаса и дольше перед входом в «Горизонт» — это, можно сказать, не прихоть, а насущная необходимость для местных жителей.

Наконец, с прошлого года область платных муниципальных парковок начала как-то стремительно и бесконтрольно расширяться — теперь она охватила не только исторический центр и загруженные магистрали, но и традиционные «спальники», включая родной для меня КМР. Вот на знакомом с детства Комсомольском, в самом его центре, я и попал самолично под каток парковочных репрессий.

Но этим летом парковочный пранк муниципальных властей вышел, как говорится, из-под контроля. Во-первых, ситуация перестала быть понятной и предсказуемой — по городу ползли слухи о тотальных эвакуациях на Советской, где, конечно, издавна висел запрещающий знак, но работающий люд парковался там годами, и никого не трогали — альтернатив-то в самом центре негусто. Или о наказаниях за нечитаемые номера, чего тоже ранее не случалось. О неприметных машинах и камерах в кустах, что только и ждут, чтоб впаять штраф принципиальному неплательщику — ну, либо несчастному, у которого не работал мобильный интернет, а уличный терминал оплаты в тот день тоже не подавал признаков жизни, оставляя водителя без всякой легальной возможности оплатить копеечную парковку.

А потом появились муниципальные парковки. Поначалу, пару лет назад, мне они даже нравились — теперь можно было всегда найти место в паре кварталов от Красной или, скажем, прямо напротив КубГУ на Ставропольской. Мне, как столичному жителю, 30–60 рублей в час казались сущей мелочью — для сравнения, в центре Москвы типовая парковка стоит 380 (!) рублей в час, а динамический тариф на Бульварном кольце доходит в пиковые часы до 800! Поэтому я до поры искренне не понимал возмущения местных водителей, их попыток спрятаться в наглухо заставленном дворе или скрутить номера — зачем, мол? Удобно же, легально, и цена символическая.

Всегда любил возвращаться в отпуск в родной город — повидать родных, пожить беззаботной жизнью, посидеть в кафе в центре, не отдавая за это ползарплаты… Кроме всего прочего, радовал меня Краснодар и как автомобилиста — небольшими расстояниями (от моей квартиры здесь до Красной ехать меньше, чем в Новой Москве до ближайшего метро), неплохим качеством асфальта (Пашковка, увы, не в счет), понятными перекрестками и даже улыбчивыми (иногда) сотрудниками ГИБДД.

И я тоже, соответственно, не раз пользовался местными сервисами, пока машина гордо стояла на (довольно обширной, кстати) наземной парковке ТРЦ — сайт «Горизонта» лукаво извещает, что их парковка насчитывает 180 мест, включая пару десятков подземных. Поворачивая с Сормовской на Тюляева, я, конечно, не раз видел знак платной парковки, но пребывал в святой уверенности, что он относится лишь к парковочным карманам по обеим сторонам улицы, где статус платной зоны подтверждается ставшей привычной в последнее время голубой разметкой.

Тем удивительнее мне было пару дней назад (благополучно вернувшись в Москву) получить штраф в 3000 рублей за неоплату парковки именно у «Горизонта»! Сначала я думал, что легко оспорю начисление, ибо машина стояла на прилегающей территории, прямо у входа в ТРЦ, причем на въезде на наземную парковку много лет стоит шлагбаум — правда, всегда приветственно открытый. Значит, парковка частная, и камера зафиксировала нарушение некорректно, правильно ведь?

Но истина оказалась суровее: сначала справочная «Горизонта», а потом городская административная комиссия заверили меня, что парковка прямо у торгового центра уже много лет как принадлежит городу, а парковочная зона по улице Тюляева, следовательно, охватывает все 180 мест парковки у «Горизонта» — кроме подземных (туда, к счастью, камеру пока не поставили, и эвакуатор не заедет). Соответственно, штраф начислен верно — пройдите, дескать, на оплату, гражданин.

При этом единственным подтверждением нового статуса парковки у ТРЦ, которое мне удалось обнаружить при детальном изучении маловразумительной карты парковочных мест в приложении «Парковки Краснодара», стала тонкая голубая линия, которая тянется параллельно улице Тюляева примерно по дальнему от входа ряду машино-мест. Узнать о самом существовании этого платного «бонуса» что на данной карте, что на сайте ТРЦ затруднительно, как и понять, что оплата касается абсолютно всех наземных мест на прилегающей к «Горизонту» территории.

Судя по этим обстоятельствам, а также по полным негодования отзывам об этой парковке на «Яндекс.Картах», написанным точно так же получившими штраф согражданами, закономерно будет предположить, что эта ловушка была сделана намеренно — и именно с начала августа, потому что в более ранних отзывах ничего о штрафах не говорится. Поэтому моя личная задача — предупредить всех об этом новом повороте событий с многолюдной и востребованной парковкой в Комсомольском районе.

Но дело не только в предупреждении — хотя бы потому, что, уверен, подобные ловушки аккуратно расставлены заинтересованным ведомством по всему городу. Можно, конечно, считать такие вещи ответом администрации на хронический неплатеж и откровенное жульничество со стороны многих местных водителей, но, во-первых, так под раздачу попадают не те, кто этого заслуживает, а просто недостаточно осведомленные о ситуации лица вроде меня. А речь идет, спешу заметить, о выплате государству стократной стоимости парковочного часа.

Во-вторых, вызывает удивление крайне слабая система оповещения населения об изменениях в разметке парковочных зон в городе. Кроме нескольких публикаций в региональной прессе, которые я нашел уже позже инцидента, а также списка парковочных зон на сайте администрации (где сам черт ногу сломит, уж простите), больше нет ничего, в том числе на местности — таблички мелкие, в движении за рулем их не прочитаешь, да и точное описание и координаты границ парковки на них отсутствуют.

Наконец, никакой информации о статусе парковки не дает сам сайт ТРЦ «Горизонт» — да, там не указано, что парковка принадлежит им и бесплатна для клиентов, но все же скромное объявление «парковка на 180 мест» с фотографией именно наземной, платной части парковки без каких-либо комментариев вводит в заблуждение потребителя, заставляя его после первого крупного штрафа задуматься, а так ли он любит ходить в кино на новомодные российские фильмы, жевать курочку из «Ростикса» и покупать пельмени в местном большом «Магните».

На мой взгляд, в сложившейся ситуации главная проблема с городскими парковками — крайняя неопределенность их статуса, нечеткость границ, неинформированность водителей об этих нюансах, что вкупе с проблемами с онлайн-оплатой приводит к хаотичности и произвольности начисления штрафов и, как водится, общественному возмущению по теме.

А значит, для наступления всеобщей определенности есть два пути. Первый — признать, что у нас небедный город и весьма богатый регион, и сделать парковки по всему Краснодару удобными, понятными по разметке и бесплатными для всех — и местных, и приезжих, и курортников. А выпадающие от отмены оплаты и штрафов средства изыскать на тех же дорогах другими способами — например, методом жесткой борьбы со стритрейсерами, парковкой в явно запрещенных для этого местах, рейдами по дворам с последующей эвакуацией автохлама и штрафами для его безалаберных владельцев и т.д.

Второй же путь — это условный «московский» сценарий: все зарегламентировать, весь центр без исключений покрыть платными парковками (кроме дворов, но и там можно ввести «резидентные разрешения» на парковку только для прописанных здесь жителей), а за оплатой следить всеми доступными средствами — это не только машины-«фотографы» и стационарные камеры, но и, например, пешие сотрудники с правом фиксации нарушений на месте. И, конечно же, эвакуаторы — их должно быть такое количество, чтобы в течение 20–30 минут отправить на штрафстоянку нарушителя из любого района города, сделав муниципальные парковки наконец-то свободными от ловкачей без номеров и принципиальных неплательщиков. А для прилегающих, но платных территорий вроде «Горизонта» сделать за счет города шлагбаумы и продумать систему оплаты заезда через них — в той же Москве это реализовано путем совмещения парковочного билета с проездным на метро.

В случае принятия всех этих крутых, драконовских мер порядок на краснодарских улицах, я уверен, быстро воцарится. Вот только вопрос — хватит ли у городских властей ресурсов на их последовательное осуществление? И главное — а хотим ли мы, жители города, чтобы у нас был реализован «собянинский» сценарий? У меня лично нет ответа на эти вопросы. Знаю одно — в любом общественно значимом вопросе порядок, определенность и предсказуемость много лучше хаоса и произвола.