100 улиц без света и неработающие светофоры. В Краснодаре из-за отключений осложнилась ситуация на дорогах

Жители Краснодара жалуются, что на оживленных перекрестках города отключены светофоры. Регулировщиков на месте нет, а департамент транспорта молчит

17 июля читатели Юга.ру сообщили, что сразу на нескольких улицах Краснодара отключены светофоры. Например, на перекрестке улиц Селезнева и Ялтинской, Садовой и Промышленной, перед вторым Северным мостом, а также в ЧМР. Телеканал «Краснодар» сообщил, что светофоры не работают и на пересечении Северной и Красной улиц.

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Утром 17 июля телеграм-канал «Кубанские новости» писал, что на пересечении Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы не работали светофоры, водители стояли в пробке около часа, сотрудников ГИБДД на месте не было. В чате телеграм-канала МЦУ Краснодара жители жалуются, что на дорогах не работают регулировщики. «Почему ГИБДД самоустраняется от регулирования дорожного движения? Если жителям создают такие условия, быть может, нужно и о спасательных мерах позаботиться?» — пишет один из подписчиков.

Напомним, вчера, 16 июля, дептранс Краснодара сообщал, что в городе не работают 150 светофоров. К 22:00 основную часть из них восстановили. Однако 17 июля ведомство не комментировало ситуацию.