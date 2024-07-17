100 улиц без света и неработающие светофоры. В Краснодаре из-за отключений осложнилась ситуация на дорогах

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Жители Краснодара жалуются, что на оживленных перекрестках города отключены светофоры. Регулировщиков на месте нет, а департамент транспорта молчит

17 июля читатели Юга.ру сообщили, что сразу на нескольких улицах Краснодара отключены светофоры. Например, на перекрестке улиц Селезнева и Ялтинской, Садовой и Промышленной, перед вторым Северным мостом, а также в ЧМР.

Телеканал «Краснодар» сообщил, что светофоры не работают и на пересечении Северной и Красной улиц.

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Утром 17 июля телеграм-канал «Кубанские новости» писал, что на пересечении Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы не работали светофоры, водители стояли в пробке около часа, сотрудников ГИБДД на месте не было.

В чате телеграм-канала МЦУ Краснодара жители жалуются, что на дорогах не работают регулировщики.

«Почему ГИБДД самоустраняется от регулирования дорожного движения? Если жителям создают такие условия, быть может, нужно и о спасательных мерах позаботиться?» — пишет один из подписчиков.

Напомним, вчера, 16 июля, дептранс Краснодара сообщал, что в городе не работают 150 светофоров. К 22:00 основную часть из них восстановили. Однако 17 июля ведомство не комментировало ситуацию.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 19 июля ввели график отключения электроэнергии. На момент публикации новости больше 100 улиц остались без света. Отключены больше 230 подстанций.

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