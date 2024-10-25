С 19 по 25 октября в Краснодаре прошли общественные обсуждения нового генплана. В разных районах города администрация выставила проект документа, с которым могли ознакомиться местные жители. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает о спорных моментах нового генплана, непроработанности проекта и непрозрачности его принятия.

Что за новый генплан? Генеральный план — это главный документ, определяющий градостроительный вектор развития на десятилетия вперед. Однако в случае Краснодара этот стратегический план превратился в объект постоянных споров и пересмотров. Принятый в 2012 году генплан должен был регулировать градостроительную деятельность до 2025 года. Но уже в 2016 году власти инициировали его корректировку, вызвавшую волну общественного недовольства. Предложенные изменения, включая сокращение зеленых зон и несоответствие существующей застройке, столкнулись с критикой как экспертов, так и жителей. В итоге, под давлением общественности и после рекомендаций губернатора Вениамина Кондратьева, проект корректировки был отклонен. Вместо дальнейших попыток исправить устаревший документ в 2018 году началась разработка совершенно нового генплана, который был принят в 2020 году. Казалось бы, на долгие 20 лет город обрел четкий план развития. Однако эта «градостроительная конституция», как ее называли чиновники, просуществовала недолго.

В начале осени городские власти сообщили о разработке «Единого документа территориального планирования» [далее в статье он будет именоваться как «новый генплан» — прим. Юга.ру]. По заявлениям администрации, он объединяет в себе генеральный план 2020 года и актуализированные в 2021 году Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Объявленная цель — устранение неточностей и противоречий между двумя документами. Стоит отметить, что на разработку этих трех документов потратили свыше 200 млн рублей из городского бюджета.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Зоны раздора: спорные изменения в генплане Новый генплан вызвал волну возмущения горожан из-за ряда неоднозначных изменений в зонировании городских территорий. Вот наиболее спорные моменты. Массовый перевод земель категории ИЖС (индивидуального жилищного строительства) в сельхозземли. Тысячи гектаров, ранее предназначенных под ИЖС, переводятся в категорию сельскохозяйственных земель. Это затрагивает значительную часть пригорода, включая хутор Ленина, поселки Российский, Пригородный, Лорис, Дружелюбный и другие. Фактически это означает вынос многих жилых кластеров за пределы населенного пункта. Многие краснодарцы уже построили или купили на этих землях жилплощадь, получили прописку, кадастровые номера и свидетельства о собственности. Теперь они опасаются сноса своих домов, снижения стоимости недвижимости, проблем с документами и доступом к социальной инфраструктуре. Сокращение зеленых зон. В некоторых районах города планируется значительно сократить площадь зеленых зон. Парки и скверы уступят место общественно-деловой и жилой застройке. Это вызывает протесты жителей, которые и так страдают от нехватки зеленых насаждений и мест для отдыха. Они опасаются дальнейшего ухудшения экологической обстановки и снижения качества жизни. Строительство храма в ЮМР. Особенно острый конфликт разгорелся вокруг планов построить очередной храм в Юбилейном микрорайоне. Под него планируется отдать часть зеленой зоны на берегу реки, где по проекту должна была быть набережная. Жители микрорайона активно выступают против этого решения, собирают подписи и направляют обращения к властям. Они указывают на наличие в микрорайоне двух действующих храмов и острую нехватку социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник.

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Застройка территории МЖК (масложиркомбината). Новый генплан предусматривает строительство высотных жилых домов на территории масложиркомбината. Ранее власти неоднократно заявляли о необходимости сохранения этого предприятия. Непроработанность проекта. Ряд моментов в новом генплане не учитывает существующую инфраструктуру при планировании новых объектов. Некоторые коттеджные поселки в нем отмечены как зеленые зоны, в станице Елизаветинской строительство школ и детских садов запланировано на месте болота, рекомендуемая железная дорога проходит по территории гипермаркета OZ МОЛЛ и т.д.

Барьеры для участия в обсуждениях: как от горожан скрывают генплан Процесс принятия нового генплана Краснодара отличается выраженной непрозрачностью, вызывая подозрения в том, что участие общественности в его подготовке и обсуждениях ограничивают намеренно. Вот основные проблемные моменты. Сроки общественных обсуждений. Вместо обещанных мэром двух месяцев жителям дали всего неделю, чтобы ознакомиться с объемной и сложной документацией. За такой срок невозможно полноценно ее изучить и подготовить обоснованные замечания и предложения. Информирование населения. Информация о разработке нового генплана была крайне скудной и несвоевременной. Администрация города опубликовала лишь несколько кратких сообщений, которые не раскрывали суть изменений и не привлекали внимания горожан. Более того, ссылка на сайт ФГИС ТП, где размещена документация, была фактически «слита» в публичное пространство активистами, а не самими властями, что еще больше подчеркивает нежелание администрации широко информировать население. Доступ к документации. Материалы были представлены без четкой структуры и понятных инструкций. Обычному горожанину крайне сложно скачать файлы общим размером больше трех гигабайт и самому разобраться в многочисленных картах и документах. Трудности с отправкой замечаний. Для многих жителей пересылка замечаний превратилась в настоящий квест. При отправке через сайт горожане сталкивались с ограничением на количество символов в поле для ввода текста. Отправка по электронной почте осложнялась неоговоренными законом требованиями — необходимостью указывать дату рождения, место проживания и прикладывать скан паспорта или иных документов.

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Остановка общественного транспорта, тесные помещения: где проходили экспозиции генплана Чтобы жители ознакомились с проектом нового генплана, администрация организовала экспозиции в разных районах города. Однако краснодарцы столкнулись с рядом проблем, которые существенно затруднили изучение проекта и внесение своих замечаний и предложений. Неверные адреса. В некоторых случаях адреса, указанные администрацией как места проведения экспозиций, оказывались неверными. Например, в поселке Российском экспозиция была анонсирована по адресу Комарова, 50, где располагаются пивной магазин, стоматология и подвальная организация.

Неподходящие площадки. Даже если адрес оказывался верным, сами площадки зачастую были совершенно не приспособлены для проведения общественных мероприятий. В поселке Краснодарском экспозицию разместили на остановке общественного транспорта, где из-за шума проезжающих машин было практически невозможно рассмотреть материалы и пообщаться с представителями власти. В других случаях экспозиции проводились в тесных помещениях, не рассчитанных на большое количество людей. Отсутствие необходимого оборудования. На многих площадках отсутствовали столы, стулья и другое оборудование, необходимое для комфортного изучения материалов. Жителям приходилось писать замечания и предложения, держа бланки на коленях или стоя. На некоторых экспозициях не было даже достаточного количества ручек.

Экспозиция проекта нового генплана в поселке Краснодарском © Фото предоставлено Александром Сафроновым

Профанация обсуждения: краснодарцы против нового генплана В разных районах города, наиболее затронутых спорными изменениями, проходили многочисленные собрания жителей. На этих встречах горожане обсуждали проблемы и координировали дальнейшие действия. Жители также записывали видеообращения к властям, в которых излагали свои требования и призывали к пересмотру проекта. В Юбилейном микрорайоне собрали несколько тысяч подписей против строительства храма на месте зеленой зоны. Несмотря на широкое общественное недовольство новым генпланом Краснодара, в политической сфере города эта тема практически не обсуждается. Один из немногих политиков, открыто критикующих документ, — депутат городской думы Александр Сафронов — дал эксклюзивный комментарий Юга.ру: «Во-первых, нас изначально ввели в заблуждение. Обещали документ, который для удобства объединит генплан и Правила землепользования и застройки. Но и в генплане, и в ПЗЗ набережной Юбилейного микрорайона была зеленая зона. А теперь на ее месте храм. И это совсем не единственный пример. Второе — сжатые сроки обсуждения и фактическая профанация процесса. В поселке Дружелюбном, например, экспозицию генплана организовали у разрушенной бани. Председатели СНТ предлагали перенести встречу в более подходящее место, например, в недостроенное производственное здание, где хотя бы есть площадка. Возникает вопрос: насколько нужно быть оторванными от реальности, чтобы проводить публичные слушания по генплану в таких условиях? Третье. Мэр заявлял о своей готовности к диалогу с жителями. Но ни его самого, ни его замов не было на слушаниях. Он не встретился и с жителями Юбилейного микрорайона, чтобы объяснить им необходимость строительства храма, хотя обещал. И еще один важный момент. Как можно обработать тысячи замечаний за такой короткий срок? Комиссия должна выдать заключения по ним до 8 ноября. Это же явная профанация! Почему бы не опубликовать предварительный вариант генплана и не обсуждать его с жителями в течение года? Тогда, устранив все шероховатости, можно было бы запустить формальную процедуру принятия, которая заняла бы месяц. Но нам пытаются пропихнуть абсолютно сырой и непроработанный документ. Это плевок в лицо жителям города».

Фрагмент нового генплана © Скриншот с сайта городской администрации

Жители обращались с протестами и в официальные инстанции. Активист Виталий Черкасов написал заявление в прокуратору с требованием отменить обсуждения нового генплана из-за нарушений сроков. Он также дал эксклюзивный комментарий Юга.ру: «Считаю, что сроки обсуждения нового генплана незаконно сжаты. Закон и решение городской думы требуют промежуток в 15 дней между публикацией материалов и началом обсуждений. Однако проект генплана был официально публикован только 16 октября — за три дня до начала обсуждений. Я уверен, что процедура нарушена. Надеюсь, что акт отменят и процедуру начнут заново. К тому же с таким объемным документом сложно работать. Вот, например, в седьмом томе я случайно нашел ошибку: там написано, что дом культуры на улице Харьковской вмещает 200 человек. А в старом документе, который пока действует, написано 400. Нам сказали, что это техническая ошибка и ее исправят. А если бы я ее не заметил? И сколько таких ошибок еще в документе? Сами год над ним работали, а нам предлагают за неделю все изучить». Свои впечатления от нового генплана некоторые общественники не смогли выразить при помощи цензурных слов. Так, член Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Галина Сильман обратилась в одном из закрытых чатов к члену городской комиссии по землепользованию и застройке Владиславу Амерханову (запись с ее согласия опубликовал в своем телеграм-канале Александр Сафронов): «Я сейчас пишу [заявления] в Следственный комитет и в Генпрокуратуру. Мне это уже ********** [надоело], честно вам скажу! Вы что делаете? Вы что, издеваетесь? Я сейчас посмотрела всю застройку. Вы что творите? Влад, у меня уже просто слов нет. Слов нет! Там, где газопровод высокого давления, [в новом генплане стоит] социальный объект. Вы что, ***** [блин], ****** [обалдели] что ли? Какой может быть социальный объект возле газопровода высокого давления? Что вы делаете? Что вы творите?»