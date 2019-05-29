На месте Краснодарского масложиркомбината пообещали не строить высотки и ТРЦ

Краснодарский край

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Власти Краснодара 29 мая заявили, что масложиркомбинат (МЖК) «Краснодарский» продолжит работать с сокращением опасных производств

Глава города Евгений Первышов провел переговоры с генеральным директором холдинга «Юг Руси» Александром Гребенщиковым. Стороны пришли к выводу, что предприятие продолжит работу на нынешней территории. Также там полностью сохранят цеха розлива масла, производства майонезов и соусов, фасовки. Более того, их планируют расширить.

Однако опасное производство сократят. К нему относится элеватор, маслоэкстракционный и мыловаренный цеха. Их перенесут на окраину города, что займет полтора-два года. Освободившиеся площади используют для промышленных целей.

«Ни о каких девелоперских проектах на территории МЖК "Краснодарский" речи не идет и идти не может. Ни сегодня, ни в дальнейшем. Единственное возможное направление — развитие предприятия. То есть всего того, что даст новые рабочие места», — заверил Первышов.

Кроме того, предприятие оплатит переобучение сотрудников, которые попадут под сокращение, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в середине мая ОАО «Масложиркомбинат (МЖК) "Краснодарский"» сообщило о скором переезде на окраину или в окрестности города. 

Кроме того, в редакцию портала Юга.ру 5 мая пришло письмо от людей, которые представились рабочими МЖК. Они рассказали, что «по заводу ходят директора строительных компаний, смотрят территорию, договариваются о цене», а на месте комбината собираются построить торгово-развлекательный комплекс и высотные дома.

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