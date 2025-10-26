В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят третий храм, несмотря на возражения жителей. Против строительства высказались около 1,5 тыс. человек

24 октября администрация Краснодара опубликовала итоги общественных обсуждений по поводу строитества нового храма в ЮМР. Всего в слушаниях приняли участие 1928 человек. Против строительства храма высказались около 1500 человек, однако их замечания отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за, их аргументы приняли.

Вот что писали жители Юбилейного:

«Считаю, что изымать общественные зеленые зоны в пользу религиозных организаций, незаконно. Считаю, что разрушать аллею, которую построили 6 лет назад, потратив огромную сумму бюджетных денег, нецелесообразно, даже частично, особенно сейчас, когда страна нуждается в деньгах. Считаю, что тратить деньги на берегоукрепление, это кощунство. Постройте храм в том районе Краснодара, где его нет. Таких мест немало в городе».

«В нашем районе есть большой храм. Его хватает на всех жителей. Аллея — любимое место для прогулок, дети обожают нашу набережную, мамочки с колясками гуляют, приезжают любители понаблюдать за звездами, ставят на площади большой телескоп. Не забирайте нашу набережную!»

«На Новый год здесь стоит елка, к которой приходят жители со всего района. Люди водят хороводы. Каждый вечер пенсионеры приходят сюда на танцы. Мы все так ждали эту аллею, жители ближайших домов жили практически на стройке. Зачем вы все хотите разрушить?»

«Такие действия порождают негативную реакцию жителей, создают социальную напряженность и раскол в обществе. Слова Путина: «Религия должна объединять народ, а не разъединять».