В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят третий храм, несмотря на возражения жителей. Против строительства высказались около 1,5 тыс. человек
Мэрия Краснодара подвела итоги общественных обсуждений строительства храма в ЮМР. Все возражения жителей отклонены
24 октября администрация Краснодара опубликовала итоги общественных обсуждений по поводу строитества нового храма в ЮМР. Всего в слушаниях приняли участие 1928 человек. Против строительства храма высказались около 1500 человек, однако их замечания отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за, их аргументы приняли.
Вот что писали жители Юбилейного:
«Считаю, что изымать общественные зеленые зоны в пользу религиозных организаций, незаконно. Считаю, что разрушать аллею, которую построили 6 лет назад, потратив огромную сумму бюджетных денег, нецелесообразно, даже частично, особенно сейчас, когда страна нуждается в деньгах. Считаю, что тратить деньги на берегоукрепление, это кощунство. Постройте храм в том районе Краснодара, где его нет. Таких мест немало в городе».
«В нашем районе есть большой храм. Его хватает на всех жителей. Аллея — любимое место для прогулок, дети обожают нашу набережную, мамочки с колясками гуляют, приезжают любители понаблюдать за звездами, ставят на площади большой телескоп. Не забирайте нашу набережную!»
«На Новый год здесь стоит елка, к которой приходят жители со всего района. Люди водят хороводы. Каждый вечер пенсионеры приходят сюда на танцы. Мы все так ждали эту аллею, жители ближайших домов жили практически на стройке. Зачем вы все хотите разрушить?»
«Такие действия порождают негативную реакцию жителей, создают социальную напряженность и раскол в обществе. Слова Путина: «Религия должна объединять народ, а не разъединять».
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР:
О результатах общественных обсуждений высказался и депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов:
«Строительство рассчитано на долгие годы и требует многомиллиардных вложений. Жители обоснованно сомневаются в том, что этот чиновник не просидит на своей должности все те годы, которые необходимы для возведения храмового комплекса. В итоге красивая набережная будет уничтожена, а долгострой превратится в очередную заброшенную стройку, наподобие гигантского уродца — «Замка на Затоне».
Сафроном добавил, что сейчас актив ЮМР просит президента Владимира Путина прекратить застройку аллеи 80-летия Краснодарского края и «остановить выдачу разрешений на строительство религиозных учреждений в зеленых зонах и зонах рекреации без какой-либо оплаты».
В мэрии Краснодара ответили, что в принятом Генплане выделен участок под храм.
«Документация по планировке территории разработана при условии соблюдения нормативной потребности обеспечения озелененными территориями», — говорится в ответе мэрии.
Напомним, что о строительстве храма в Юбилейном микрорайоне стало известно осенью 2024 года. Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. После протестов жителей власти предложили новую локацию — аллею 80-летия образования Краснодарского края, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Несмотря на смену места, горожане продолжают выступать против застройки.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара отказали жителям ЮМР в проведении митинга против строительства храма.