«Лыжная стрела» с остановкой в Краснодаре и новые двухэтажки: РЖД запускают зимние поезда на юг

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

РЖД запустят дополнительные составы на Черноморское побережье, а также «Лыжную стрелу» из Ростова-на-Дону в Розу Хутор с остановкой в Краснодаре

Пресс-служба РЖД опубликовала обновленное расписание поездов южного направления на осенне-зимний период. В график вошли дополнительные составы из регионов России в Краснодарский край, а также специальные туристические маршруты.

Двухэтажные поезда и дополнительные рейсы (с заездом в Краснодар):

  • С конца октября через Ростов-на-Дону начнут курсировать двухэтажные составы № 337/338 Самара — Адлер и № 385/386 Казань — Адлер.
  • На новогодние праздники назначен дополнительный поезд Киров — Адлер (также проследует через Ростов).

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«Лыжная стрела» до Розы Хутор:

На новогодние каникулы РЖД запускают турпоезд № 930/929 Ростов-на-Дону — Роза Хутор. На маршруте предусмотрены остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.

  • Из Ростова-на-Дону: 27, 29, 30 декабря 2026 года и с 1 по 9 января 2027 года.
  • Из Розы Хутор: 28, 30 декабря 2026 года и с 1 по 10 января 2027 года.

Состав сформируют из плацкартных, вагонов купе и СВ с кондиционерами и биотуалетами. В штабном вагоне оборудовано купе для маломобильных пассажиров. Лыжи и сноуборды можно бесплатно провозить как ручную кладь или в багажном купе. При этом длина, ширина и высота снаряжения в сумме не должны превышать 180 см. У проводников также можно приобрести ски-пассы.

Как писали Юга.ру, туристический поезд «Рица» отправится в Абхазию 10 октября.

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«Лыжная стрела» с остановкой в Краснодаре и новые двухэтажки: РЖД запускают зимние поезда на юг
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