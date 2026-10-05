«Лыжная стрела» с остановкой в Краснодаре и новые двухэтажки: РЖД запускают зимние поезда на юг
РЖД запустят дополнительные составы на Черноморское побережье, а также «Лыжную стрелу» из Ростова-на-Дону в Розу Хутор с остановкой в Краснодаре
Пресс-служба РЖД опубликовала обновленное расписание поездов южного направления на осенне-зимний период. В график вошли дополнительные составы из регионов России в Краснодарский край, а также специальные туристические маршруты.
Двухэтажные поезда и дополнительные рейсы (с заездом в Краснодар):
- С конца октября через Ростов-на-Дону начнут курсировать двухэтажные составы № 337/338 Самара — Адлер и № 385/386 Казань — Адлер.
- На новогодние праздники назначен дополнительный поезд Киров — Адлер (также проследует через Ростов).
Читайте также:
«Лыжная стрела» до Розы Хутор:
На новогодние каникулы РЖД запускают турпоезд № 930/929 Ростов-на-Дону — Роза Хутор. На маршруте предусмотрены остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.
- Из Ростова-на-Дону: 27, 29, 30 декабря 2026 года и с 1 по 9 января 2027 года.
- Из Розы Хутор: 28, 30 декабря 2026 года и с 1 по 10 января 2027 года.
Состав сформируют из плацкартных, вагонов купе и СВ с кондиционерами и биотуалетами. В штабном вагоне оборудовано купе для маломобильных пассажиров. Лыжи и сноуборды можно бесплатно провозить как ручную кладь или в багажном купе. При этом длина, ширина и высота снаряжения в сумме не должны превышать 180 см. У проводников также можно приобрести ски-пассы.
Как писали Юга.ру, туристический поезд «Рица» отправится в Абхазию 10 октября.