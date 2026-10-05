«Лыжная стрела» с остановкой в Краснодаре и новые двухэтажки: РЖД запускают зимние поезда на юг

РЖД запустят дополнительные составы на Черноморское побережье, а также «Лыжную стрелу» из Ростова-на-Дону в Розу Хутор с остановкой в Краснодаре

Пресс-служба РЖД опубликовала обновленное расписание поездов южного направления на осенне-зимний период. В график вошли дополнительные составы из регионов России в Краснодарский край, а также специальные туристические маршруты.

Двухэтажные поезда и дополнительные рейсы (с заездом в Краснодар):