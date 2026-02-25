В Краснодаре проживают 2,3 млн человек — губернатор

  • © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру
    © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру

Губернатор Кубани заявил, что численность населения Краснодара увеличилась до 2,3 млн человек

25 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе международной выставки «ЮгБилд» сообщил журналистам «РБК Краснодар», что на февраль 2026 года численность населения Краснодара достигла 2,3 млн человек. По его словам, краевой центр с 2018 года «побил все рекорды»

«В 2015 году было зарегистрировано 820 тыс. человек, в 2018 году Росстат мэру Краснодара вручил сертификат на 1 млн жителей. Сегодня, по данным полиции, зарегистрировано 2,3 млн человек», — рассказал Кондратьев.

Ранее глава региона отмечал, что город рассчитан всего на 300 тыс. жителей.

«Разговоры о двух миллионах точно не соответствуют действительности»:

Согласно данным Краснодарстата на 1 января 2025, численность населения Краснодара — 1,263 млн человек.

Напомним, что в октябре 2024 года разработчики нового генплана заявили, что в Краснодаре проживают 1,66 млн человек. А, по данным Краснодарстата, на 1 июня 2024 года численность постоянного населения столицы Кубани составляла 1 млн 252 тыс. человек.

В 2023 году мэр Евгений Наумов сказал, что «по его ощущениям» в городе проживают 1,6 млн человек. При этом тогда к медучреждениям Краснодара было прикреплено более 1,5 млн человек.

Как писали Юга.ру, Росстат считает, что к 2046 году население Краснодарского края превысит 6 млн человек.

