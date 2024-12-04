«Город рассчитан на 300 тыс. человек». Власти рассказали, как будут бороться с пробками в Краснодаре

Губернатор Кубани назвал основные причины пробок в Краснодаре. Проблему решат только эстакады и развязки, но на них нет денег

4 декабря во время прямой линии на телеканале «Кубань 24» губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву задали вопрос о пробках в Краснодаре. «Я каждый день вожу детей в школу и садик, езжу на работу в районе Володарского, Тихорецкой и Шевченко, и сталкиваюсь с огромной пробкой. Планируется ли решение этой проблемы?», — спросил местный житель.

Глава региона ответил, что генплан Краснодара от 1960 года рассчитан всего на 300 тыс. жителей. Сейчас в городе официально проживают 1,6 млн человек, а неофициально — 2 млн, то есть почти в семь раз больше. Из-за этого в столице Кубани образуются пробки.

«Мы много раз приступали к этому вопросу. По рекомендации проектных институтов меняли движение, расширяли дороги. Два проектных института в России занимались по моей просьбе решением этой проблемы, в том числе, проектом строительства дорог эстакадного типа. Все это дорого. Мы улицы не расширим, они узкие изначально. Мы ищем решения», — рассказал Кондратьев.

Губернатор заявил, что в Краснодаре только улица Ставропольская «более-менее» отвечает нынешним запросам:

«Хорошо, если одна машина, две машины как минимум в семье. Но мы много раз приступали к решению этого вопроса, меняли режимы движения, делали круговые движения, что только ни делали по рекомендациям проектных институтов, но это ни к чему не приводит».