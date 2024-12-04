«Город рассчитан на 300 тыс. человек». Власти рассказали, как будут бороться с пробками в Краснодаре
Губернатор Кубани назвал основные причины пробок в Краснодаре. Проблему решат только эстакады и развязки, но на них нет денег
4 декабря во время прямой линии на телеканале «Кубань 24» губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву задали вопрос о пробках в Краснодаре.
«Я каждый день вожу детей в школу и садик, езжу на работу в районе Володарского, Тихорецкой и Шевченко, и сталкиваюсь с огромной пробкой. Планируется ли решение этой проблемы?», — спросил местный житель.
«Еще один Музыкальный»:
Глава региона ответил, что генплан Краснодара от 1960 года рассчитан всего на 300 тыс. жителей. Сейчас в городе официально проживают 1,6 млн человек, а неофициально — 2 млн, то есть почти в семь раз больше. Из-за этого в столице Кубани образуются пробки.
«Мы много раз приступали к этому вопросу. По рекомендации проектных институтов меняли движение, расширяли дороги. Два проектных института в России занимались по моей просьбе решением этой проблемы, в том числе, проектом строительства дорог эстакадного типа. Все это дорого. Мы улицы не расширим, они узкие изначально. Мы ищем решения», — рассказал Кондратьев.
Губернатор заявил, что в Краснодаре только улица Ставропольская «более-менее» отвечает нынешним запросам:
«Хорошо, если одна машина, две машины как минимум в семье. Но мы много раз приступали к решению этого вопроса, меняли режимы движения, делали круговые движения, что только ни делали по рекомендациям проектных институтов, но это ни к чему не приводит».
437 машин на тысячу человек:
К разговору присоединился мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что проект строительства Восточного подъезда к городу уже готов. Работы могут начать в 2025 году, но нужно финансирование.
Протяженность «Восточного коридора» составит около 40 км. Проект предусматривает строительство транспортной развязки на улицах Тихорецкой и Володарского. Это порядка 3 км, стоимость оценили в 5 млрд рублей.
Вениамин Кондратьев также затронул тему строительства метро в столице Кубани. На это в бюджете нет средств.
«Жилые дома в центре нужно будет сносить только ради того, чтобы был спуск в метро. Но люди оценивают свои квартиры по «космической» стоимости. А спусков, например, нужно 15. Но у нас столько в бюджете средств нет».
Напомним, что в сентябре 2024 года экс-главный архитектор Кубани рассказывал, почему в Краснодаре не стоит строить метро и как разгрузить город. Жители также делились своим мнением о подземке.
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