Мэр Краснодара Наумов высказался за отмену концерта Ани Лорак

Мэр Краснодара Евгений Наумов 25 марта в своем телеграм-канале высказался против концерта певицы Ани Лорак, он назвал отмену мероприятия «неизбежной».

«Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актёр, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — заявил глава городской администрации.

На странице сервиса «Яндекс.Афиша» билеты на концерт в Краснодаре в продаже, свободных мест много.