Мэр Краснодара Наумов высказался за отмену концерта Ани Лорак

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника
    © Фото Евгения Резника

Концерт певицы должен пройти в Краснодаре 27 апреля

Мэр Краснодара Евгений Наумов 25 марта в своем телеграм-канале высказался против концерта певицы Ани Лорак, он назвал отмену мероприятия «неизбежной».

«Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актёр, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — заявил глава городской администрации.

На странице сервиса «Яндекс.Афиша» билеты на концерт в Краснодаре в продаже, свободных мест много.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Афиша» https://afisha.yandex.ru/krasnodar/concert/ani-lorak-krd-2023-04-27
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Афиша» https://afisha.yandex.ru/krasnodar/concert/ani-lorak-krd-2023-04-27

Ранее за отмену концерта певицы украинского происхождения высказался Никита Изюмов. В СМИ его называют главой регионального отделения общества «Царьград». На телеграм-канал Изюмова на момент публикации новости подписаны 873 человека. Мужчина 24 марта сделал ссылку на текст телеграм-канала «Общество Царьград», где говорится о необходимости отменить концерт.

«Будем обращаться во все инстанции с требованием отменить концерты Лорак», — заявил Изюмов.

Причиной сторонники отмены называют взгляды певицы, напоминая о её антивоенной публикации в запрещенной сети 1 марта 2022 года.

На официальном сайте певицы указано, что в апреле концерты запланированы в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Ранее в перечисленных городах мероприятия переносили, концерты должны были состояться в марте.

 

  • © Скриншот страницы сайта https://anilorak.ru/
    © Скриншот страницы сайта https://anilorak.ru/

Напомним, в Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы. Ранее его выступления призывали игнорировать участники СВО.

Евгений Наумов Концерты Краснодар СВО

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