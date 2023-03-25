Мэр Краснодара Наумов высказался за отмену концерта Ани Лорак
Концерт певицы должен пройти в Краснодаре 27 апреля
Мэр Краснодара Евгений Наумов 25 марта в своем телеграм-канале высказался против концерта певицы Ани Лорак, он назвал отмену мероприятия «неизбежной».
«Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актёр, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — заявил глава городской администрации.
На странице сервиса «Яндекс.Афиша» билеты на концерт в Краснодаре в продаже, свободных мест много.
Ранее за отмену концерта певицы украинского происхождения высказался Никита Изюмов. В СМИ его называют главой регионального отделения общества «Царьград». На телеграм-канал Изюмова на момент публикации новости подписаны 873 человека. Мужчина 24 марта сделал ссылку на текст телеграм-канала «Общество Царьград», где говорится о необходимости отменить концерт.
«Будем обращаться во все инстанции с требованием отменить концерты Лорак», — заявил Изюмов.
Причиной сторонники отмены называют взгляды певицы, напоминая о её антивоенной публикации в запрещенной сети 1 марта 2022 года.
На официальном сайте певицы указано, что в апреле концерты запланированы в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Ранее в перечисленных городах мероприятия переносили, концерты должны были состояться в марте.
Напомним, в Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы. Ранее его выступления призывали игнорировать участники СВО.